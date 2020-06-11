Близкие простились с погибшим в ДТП с Ефремовым водителем Захаровым

Эфирная новость 33

Мужчина погиб в аварии, спровоцированной актером, который в тот момент, согласно экспертизе, находился в алкогольном и наркотическом опьянении.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

В Москве простились с Сергеем Захаровым — водителем, погибшим в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым. Скромная церемония состоялась в траурном зале при больнице. После чего гроб с телом отправили на родину — в Рязанскую область. Там пройдет отпевание, и на сельском кладбище Сергея похоронят.

Между тем, в рамках расследования обстоятельств смертельного ДТП возбуждено еще одно уголовное дело — о сбыте наркотиков. Экспертиза показала, что Михаил Ефремов сел за руль в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения. Сейчас следствие выясняет, у кого артист приобрел запрещенные вещества.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему исчезло видео с Ефремовым в баре перед ДТП?

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
11 июн
Устроившего «пьяное» ДТП Ефремова допрашивают следователи
11 июн
Посетитель бара о Ефремове: «Дядя Миша с незастегнутой ширинкой»
11 июн
«Избавились от хайпа»: Почему исчезло видео с Ефремовым в баре перед ДТП?
11 июн
Сотрудники ФСИН увезли Михаила Ефремова из дома
11 июн
Находящегося под домашним арестом Ефремова заподозрили в использовании Telegram
11 июн
Пожилая мать приехала проститься с погибшим в ДТП с Ефремовым сыном
11 июн
Андрей Разин рассказал о наводящем ужас на окружающих Михаиле Ефремове
11 июн
Устроившего смертельное ДТП Ефремова допросят по делу о сбыте наркотиков
11 июн
Прощание с погибшим в «пьяном» ДТП с Михаилом Ефремовым началось в Москве
11 июн
Бар, в котором Ефремов «заправился» перед смертельным ДТП, закрыт

Читайте также

+16° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
69.12
0.50 78.52
0.60
ТОП-5 самых сильных мужчин по знаку зодиака

Последние новости

16:35
Устроившего «пьяное» ДТП Ефремова допрашивают следователи
16:31
Посетитель бара о Ефремове: «Дядя Миша с незастегнутой ширинкой»
16:27
Репетиция парада Победы в Петербурге прошла под командованием ветерана ВОВ
16:15
Близкие простились с погибшим в ДТП с Ефремовым водителем Захаровым
16:11
ТОП-5 самых сильных мужчин по знаку зодиака
16:04
«Вечериночка нового времени»: Вера Брежнева и Monatik представили совместный клип

Сейчас читают

«Вот как теперь заснуть?!» — Дима Билан примерил образ «сладкого котика»
Как дочка Тимати менялась с возрастом — умилительные кадры
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок