Близкие простились с погибшим в ДТП с Ефремовым водителем Захаровым

В Москве простились с Сергеем Захаровым — водителем, погибшим в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым. Скромная церемония состоялась в траурном зале при больнице. После чего гроб с телом отправили на родину — в Рязанскую область. Там пройдет отпевание, и на сельском кладбище Сергея похоронят.

Между тем, в рамках расследования обстоятельств смертельного ДТП возбуждено еще одно уголовное дело — о сбыте наркотиков. Экспертиза показала, что Михаил Ефремов сел за руль в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения. Сейчас следствие выясняет, у кого артист приобрел запрещенные вещества.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему исчезло видео с Ефремовым в баре перед ДТП?