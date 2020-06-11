Близкие простились с погибшим в ДТП с Ефремовым водителем Захаровым
Мужчина погиб в аварии, спровоцированной актером, который в тот момент, согласно экспертизе, находился в алкогольном и наркотическом опьянении.
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Фото, видео: 5-tv.ru
В Москве простились с Сергеем Захаровым — водителем, погибшим в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым. Скромная церемония состоялась в траурном зале при больнице. После чего гроб с телом отправили на родину — в Рязанскую область. Там пройдет отпевание, и на сельском кладбище Сергея похоронят.
Между тем, в рамках расследования обстоятельств смертельного ДТП возбуждено еще одно уголовное дело — о сбыте наркотиков. Экспертиза показала, что Михаил Ефремов сел за руль в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения. Сейчас следствие выясняет, у кого артист приобрел запрещенные вещества.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему исчезло видео с Ефремовым в баре перед ДТП?
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