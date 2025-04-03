«Необязательно сидеть, чтобы потом играть заключенных»: Добровинский о рекордных гонорарах Ефремова
Адвокат Добровинский жестко отреагировал на рекордные гонорары Ефремова
Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey
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Юрист явно не разделяет решения продюсеров, которые хотят помочь актеру.
Адвокат Александр Добровинский едко прокомментировал слухи о том, что актер Михаил Ефремов после своего освобождения из-под стражи станет самым высокооплачиваемым российским актером современности. По словам юриста, чтобы добиться такого успеха, актеру не обязательно было становиться фигурантом уголовного дела.
«Как человек, который знал и знает много прекрасных актеров — Ален Делон, Брижит Бардо, Марлен Дитрих, Сергей Маковецкий, Виктор Сухоруков, Анастасия Вертинская, Рина Зеленая, Ирина Мирошниченко, Дмитрий Дюжев, Максим Матвеев… и многих других, и могу сказать одно: чтобы хорошо играть алкоголика не обязательно быть им. Так же как необязательно отсидеть, чтобы потом играть заключенных. А Михаилу Олеговичу хочется пожелать научиться, наконец, выбирать партнеров», — заявил Александр Добровинский.
Информация о том, что Ефремов будет получать до двух с половиной миллионов рублей за один съемочный день появилась в СМИ несколько дней назад — об этом рассказал продюсер артиста. По его словам, таким образом ассоциация продюсеров решила помочь Ефремову вернуться в нормальный рабочий темп и разобраться с накопившимися за годы заключения делами и проблемами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, на каких условиях Михаила Ефремова отпускают домой.
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