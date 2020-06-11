«Избавились от хайпа»: Почему исчезло видео с Ефремовым в баре перед ДТП?

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 293

По словам адвоката Ивана Соловьева, сотрудники заведения не хотели попасть под штрафные санкции из-за нарушения режима самоизоляции.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; 5-tv.ru

Тема:
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Полковник милиции в отставке, член Научно-консультативного совета Следственного комитета РФ, юрист Иван Соловьев объяснил, почему исчезли видео в баре, куда заходил актер Михаил Ефремов накануне ДТП. Как стало известно 5-tv.ru, полиция хотела изъять записи со внутренних камер наблюдения столичного заведения, куда накануне аварии звезда отечественного кинематографа заходил дважды и при этом задерживался на полчаса. Однако записи оказались удалены, а их копий не было.

По мнению Соловьева, исчезновение записей, прежде всего, связано с тем, что сотрудники бара не хотели попасть под штрафные санкции из-за работы в период самоизоляции.

«Чтобы не попасть под штрафные санкции за нарушение режима самоизоляции, они, скорее всего, это видео удалили, потому что их в первую очередь нужно было бы привлекать к ответственности. Я думаю, это все было сделано „тихой сапой“, чтобы не раздувать и чтобы журналисты не хайповали на этой теме», — пояснил специалист в интервью НСН.

Он добавил, что на избрание меры пресечения факт наличия или отсутствия записей никак не повлияет.

«У него уже есть отягчающие обстоятельства — это степень его опьянения, которая больше двух промилле, и содержание других веществ. То, что он употреблял алкоголь непосредственно перед аварией, это тоже отягчающее обстоятельство. Отсутствие видео с камер наблюдения отнюдь не будет свидетельствовать о том, что он что-то не употреблял», — рассказал юрист.

А вот что касается сотрудников питейного заведения, то если подтвердится факт указаний руководства бара об уничтожении улик, то они будут привлечены к ответственности.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Михаил Ефремов на Смоленской площади в Москве выехал на Grand Cherokee на встречную полосу и врезался в автомобиль Lada, за рулем которого находился курьер продовольственного интернет-магазина. Мужчина скончался от травм в больнице. Ефремов решением суда помещен под домашний арест, свою вину он признал.

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