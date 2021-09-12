Люди с какой группой крови меньше всего подвержены COVID-19
Специалисты калифорнийской компании проанализировали данные 750 тысяч пациентов.
Фото: www.globallookpress.com / Cadu Rolim, Cadu Rolim, FrankHoermann/SVEN SIMON, Waltraud Grubitzsch, Hendrik Schmidt
Эксперты калифорнийской компании 23andMe выяснили, какая группа наименее уязвима к COVID-19. Для этого они проанализировали данные 750 тысяч пациентов, у десяти тысяч из которых был подтвержден коронавирус.
В результате, как пишет «Экономика сегодня», было установлено, что обладатели первой группы крови подвержены инфекции на 18% меньше, чем все остальные. В общей сложности среди представителей этой группы COVID-19 был выявлен у 1,3% пациентов.
По мнению ученых, от вируса одинаково защищены группы положительного и отрицательного резус-фактора. По мнению специалистов, такая способность противостоять болезни связана с особенностями генома, которые ученым еще предстоит подробно изучить.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как группа крови влияет на алкогольную зависимость.
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