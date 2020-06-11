Устроившего «пьяное» ДТП Ефремова допрашивают следователи

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 23

Ранее экспертиза установила, что актер в момент аварии находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Звезду поместили под домашний арест.

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Фото, видео: ТАСС / Пресс служба Таганского суда; 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Заслуженного артиста России Михаила Ефремова допрашивают по делу о незаконном сбыте наркотиков, возбужденном в соответствии со статьей 228.1 УК РФ.  Накануне актера доставили в ГСУ ГУ МВД России по Москве для проведения следственных действий.

Ранее источник, близкий к защите звезды, сообщал, что подозреваемый хочет отказаться от дачи показаний, сославшись на 51-ю статью Конституции, закрепляющую за каждым гражданином право не давать показания против себя и своих близких. Однако пока соответствующих данных о допросе не поступало. 

Проведенная после «пьяного» ДТП на Смоленской площади в Москве экспертиза показала, что звезда отечественного кинематографа сел за руль своего Grand Cherokee в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В его крови были обнаружены запрещенные вещества. В ходе расследования был установлен факт сбыта Ефремову наркотических средств неустановленными лицами. Следственный комитет принял решение о возбуждении уголовного дела.

После этого правоохранительные органы сообщили о проведении допроса с участием Ефремова по указанному делу, однако, вероятно, как пишет РЕН ТВ, артист не хочет выдавать своего дилера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что один человек стал жертвой аварии, которую устроил Ефремов. Им оказался курьер продовольственного интернет-магазина. Мужчина скончался от несовместимых с жизнью травм в больнице. Актер решением суда помещен под домашний арест, Однако появились подозрения, что он уже нарушает предписания суда и пользуется Telegram. 

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