«Люблю тактильные ощущения»: Пригожин сравнил онлайн-концерты с сексом по телефону

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Виктория Андреева
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Продюсер объяснил, почему онлайн-формат никогда не заменит живого выступления.

«Люблю тактильные ощущения»: Пригожин сравнил онлайн-концерты с сексом по телефону

Фото: Instagram @prigozhin_iosif

Именитый российский продюсер Иосиф Пригожин в эфире радиостанции »Говорит Москва» признался, что с большим пренебрежением относится к проведению онлайн-концертов.

По словам Пригожина, он уже достаточно насмотрелся на подобные выступления. Так, например, его супруга — певица Валерия — в период пандемии COVID-19 использовала такой формат для общения с публикой. Несмотря на широкий резонанс и банальный комфорт как для артиста, так и для зрителя (можно смотреть концерт не вставая с дивана) продюсер все же не в восторге от подобного рода зрелищ.

«Это секс по телефону. Мне не очень, я все-таки любитель большой тактильных ощущений. Люблю физический контакт общения с людьми, глядя друг другу в глаза, потому что это очень важно. Идет обмен энергетический, это очень важно. На экране нет энергетического обмена», — подчеркнул Иосиф.

Instagram @prigozhin_iosif

Известно, что большую популярность онлайн-концерты и иного рода мероприятия набрали в период вынужденной самоизоляции на фоне пандемии коронавируса. Однако и сегодня, когда часть ограничений уже снята, граждане предпочитают бесцельному времяпрепровождению на улице увлекательные онлайн-экскурсии или даже онлайн-балет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Иосиф Пригожин, сетующий на безденежье артистов, захотел поработать в Минкульте. Неожиданную идею продюсер оправдал желанием наладить жизнь звезд отечественной эстрады.

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