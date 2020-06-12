«Люблю тактильные ощущения»: Пригожин сравнил онлайн-концерты с сексом по телефону

Именитый российский продюсер Иосиф Пригожин в эфире радиостанции »Говорит Москва» признался, что с большим пренебрежением относится к проведению онлайн-концертов.

По словам Пригожина, он уже достаточно насмотрелся на подобные выступления. Так, например, его супруга — певица Валерия — в период пандемии COVID-19 использовала такой формат для общения с публикой. Несмотря на широкий резонанс и банальный комфорт как для артиста, так и для зрителя (можно смотреть концерт не вставая с дивана) продюсер все же не в восторге от подобного рода зрелищ.

«Это секс по телефону. Мне не очень, я все-таки любитель большой тактильных ощущений. Люблю физический контакт общения с людьми, глядя друг другу в глаза, потому что это очень важно. Идет обмен энергетический, это очень важно. На экране нет энергетического обмена», — подчеркнул Иосиф.

Instagram @prigozhin_iosif

Известно, что большую популярность онлайн-концерты и иного рода мероприятия набрали в период вынужденной самоизоляции на фоне пандемии коронавируса. Однако и сегодня, когда часть ограничений уже снята, граждане предпочитают бесцельному времяпрепровождению на улице увлекательные онлайн-экскурсии или даже онлайн-балет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Иосиф Пригожин, сетующий на безденежье артистов, захотел поработать в Минкульте. Неожиданную идею продюсер оправдал желанием наладить жизнь звезд отечественной эстрады.