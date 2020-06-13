«Летящая и радостная»: Андрей Норкин показал архивное фото покойной жены
Супруга журналиста скончалась на 53-м году жизни от инфаркта.
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Фото, видео: Instagram @norkinntv
Радиоведущий Андрей Норкин, который неделю назад потерял жену Юлию, поделился с подписчиками архивным фото супруги, сделанным на отдыхе в Греции. На фото Юлия Норкина сидит на пляже за одним из столиков, высоко подняв руки. Как заметил Норкин, на этом фото его жена как будто пытается взлететь.
«Вчера, когда было девять дней, я сказал так: „Есть такая фотография. Сделана была на Родосе. Юлька сидит за пляжным столиком, под зонтиками, а руки подняты, как будто она хочет взлететь. Я буду помнить ее такой — летящей и радостной. И я буду жить дальше. Надеюсь, жить счастливо“», — написал журналист, призвав всех подписчиков запомнить его жену именно такой.
Пользователи поблагодарили Андрея за то, что он решил поделиться такой радостной фотографией и пожелали ему сил жить и двигаться дальше.
«Жить надо. Обязательно. Теперь за двоих»;
«Она была потрясающей женщиной!»;
«Дай вам Бог сил моральных и физических»;
«Она всегда у нас останется в памяти. Да, именно такой радостной и летящей», — рассказали фолловеры.
Радио-и телеведущая Юлия Норкина скончалась 5 июня на 53-м году жизни. Официальная причина смерти — инфаркт. По словам близкого друга семьи, Евгения Спицына, в последние месяцы журналистка очень переживала из-за пандемии коронавируса и детей, что спровоцировало сильный эмоциональный стресс. У Юлии остались четверо детей.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Елена Жукова рассказала о состоянии Юлии Норкиной перед смертью.
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