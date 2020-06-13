«На сцену выходят шалопаи»: Пригожин о певцах современности

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Карина Бернтгольц
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Продюсер убежден, что ни вокальные данные, ни тексты песен большинства новых артистов не могут конкурировать с музыкой, создаваемой прошлыми поколениями.

«На сцену выходят шалопаи»: Пригожин о певцах современности

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин негативно оценил творчество современных артистов. В интервью для радио «Говорит Москва» супруг певицы Валерии отметил, что искусство превратилось в «бизнес» и источник дохода. По мнению Пригожина, талантливыми среди новых музыкантов можно назвать примерно 10% человек. Другие не смогут составить конкуренцию предшествующему поколению, причем это касается как вокальных навыков, так и текстов песен.

«Очень много стало музыкантов, очень много стало музыки, я вообще не могу отличить азербайджанский рэп сегодня от какого-либо другого, их просто такое количество артистов, можно запутаться. <…> Невозможно было без института выйти на сцену, а сегодня на сцену выходит кто угодно, шалопаи. Среди них есть талантливые люди, но 90% — шлак. Мы страна, которая любит шансон и частушки», — возмутился продюсер.

Он сравнил композиции современных исполнителей с творчеством легенды предшествующей эпохи Виктора Цоя и заключил, что сейчас музыка пришла в упадок.

«Какие тексты были у Виктора Цоя — ну, это невозможно просто, пророческие. Такие люди рождаются раз в поколение. Это потрясающий музыкант. Это жанр такой. Они же не про юбочки пели и любовные песни, они пели на злобу дня. А сейчас поют «ты меня срубила», «ты меня влюбила», «а я к тебе подбежал», «я от тебя убежал«», — иронизирует Пригожин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Иосиф Пригожин сравнил онлайн-концерты с сексом по телефону.

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