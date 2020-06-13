«Может быть, будет гражданский иск»: Семья погибшего в ДТП не приняла извинения Ефремова

Семья Сергея Захарова, погибшего в «пьяном» ДТП на Смоленской площади в Москве, не приняла извинения Михаила Ефремова. Накануне заслуженный артист РФ записал видеообращение, в котором признался, что раскаивается в случившемся и предложил финансовую помощь родственникам умершего.

Как отметил адвокат семьи Захарова Александр Добровинский, близкие скончавшегося отказались от денежной компенсации Ефремова и сочли его извинения запоздалыми.

«Только что говорил. Денег не возьмут. Может быть, будет гражданский иск в суде. Примирения не хотят», — сообщил правозащитник при ответе на вопросы пользователей в Instagram.

Instagram @alexanderdobrovinsky

По словам юриста, родственники Захарова намерены идти до конца и хотят добиться вынесения справедливого приговора в отношении Ефремова.

Ранее 5-tv.ru писал, что актер Михаил Ефремов записал видеообращение к семье погибшего в ДТП Сергея Захарова, в котором извинился и раскаялся в содеянном. В ролике Ефремов пообещал помочь родственникам финансово, а также заявил, что находится за рулем в нетрезвом виде «непростительно». Кроме того, он пообещал, что не будет «отмазываться» от наказания и подключать свои связи, заявив, что «все и так все видели».