«Может быть, будет гражданский иск»: Семья погибшего в ДТП не приняла извинения Ефремова

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Карина Бернтгольц
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Накануне актер записал видеообращение, в котором признался, что раскаивается в случившемся и предложил финансовую помощь родственникам скончавшегося.

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Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; Instagram @alexanderdobrovinsky

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Семья Сергея Захарова, погибшего в «пьяном» ДТП на Смоленской площади в Москве, не приняла извинения Михаила Ефремова. Накануне заслуженный артист РФ записал видеообращение, в котором признался, что раскаивается в случившемся и предложил финансовую помощь родственникам умершего.

Как отметил адвокат семьи Захарова Александр Добровинский, близкие скончавшегося отказались от денежной компенсации Ефремова и сочли его извинения запоздалыми. 

«Только что говорил. Денег не возьмут. Может быть, будет гражданский иск в суде. Примирения не хотят», — сообщил правозащитник при ответе на вопросы пользователей в Instagram.

Instagram @alexanderdobrovinsky

По словам юриста, родственники Захарова намерены идти до конца и хотят добиться вынесения справедливого приговора в отношении Ефремова.

Ранее 5-tv.ru писал, что актер Михаил Ефремов записал видеообращение к семье погибшего в ДТП Сергея Захарова, в котором извинился и раскаялся в содеянном. В ролике Ефремов пообещал помочь родственникам финансово, а также заявил, что находится за рулем в нетрезвом виде «непростительно». Кроме того, он пообещал, что не будет «отмазываться» от наказания и подключать свои связи, заявив, что «все и так все видели».

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