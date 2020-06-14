Трехлетний сына Башарова рассказал свою версию появления на свет

После расставания с именитым актером Маратом Башаровым его, пока еще законной супруге, Елизавете Шевырковой приходится нелегко. Звезда не раз отмечала, что разочарована в избраннике, поскольку не ожидала увидеть его истинное лицо: дебошира и пьяницы. Как не пыталась Елизавета изменить артиста — все оказалось тщетно.

Однако есть нечто очень ценное, что по сей день дает силы Шевырковой и сдерживает ее от официального развода — общий сын супругов, трехлетний Марсель. День за днем звезда публикует в Instagram умилительные фото и видео с наследником, радуясь каждому новому успеху малыша.

На днях Елизавета растрогала фанатов, опубликовав цитаты из диалога с маленьким сыном.

«Марсель: «Мамочка, когда я был маленький, я сидел на облаках и выбрал тебя»…

Я: «А почему ты выбрал меня, Марсель?»

Марсель: «Ну потому что ты хорошая….» — поделилась с фолловерами Шевыркова.

Instagram @elizavetabasharova

Пройти мимо этого поста не смог ни один поклонник звездной четы. Сотни пользователей отмечали, что их растрогала беседа Елизаветы и Марселя.

«Вы и правда очень хорошая! Берегите себя и сына!»

«Просто до слез… Чудесный ребенок!»

«Вы — замечательная, малыш — просто чудо!!! Счастья вам!!!»

«Хороший мальчик, видно, что добрый… Молодец!» — обращались к звезде восторженные фанаты.

Ранее 5-tv.ru показал кадры сильной ссоры Марата Башарова с экс-возлюбленной при участии маленького сына.