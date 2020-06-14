Всем бы нам быть такими. Соцработники отметили профессиональный праздник

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Пандемия лишний раз показала, что в России люди хотят и умеют заботиться о тех, кто рядом и кому нужна помощь.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Peter Mьller / CHROMORANGE; 5-tv.ru

В понедельник в России отметили еще один важный праздник — День социального работника. Когда-то давно это были служащие собеса, которые славились чванством и медлительностью. К счастью, это уже в прошлом.

Соцработник сегодня — совсем другой человек. Как сказал президент на встрече с представителями отрасли и сотрудниками НКО — это люди великой души и человечности, безграничной доброты и сердечной щедрости.

Вообще надо понимать, что достойная забота о ближнем есть первый признак цивилизованного общества. За последние несколько месяцев все мы увидели, что у нас это есть. Волонтеры, добровольцы, просто люди, которые не входят ни в какие организации, без просьб и распоряжений пришли на помощь нуждающимся. О них мы много и с благодарностью рассказывали.

А сегодня, истории Марины Кравцовой, о тех людях, кто избрал помощь ближнему основным призванием.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что медиков и соцработников, работающих с больными СОVID-19, освободили от НДФЛ.

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