Полуобнаженная Боня, распахнув рубашку, заинтриговала фанатов
Бывшая участница «Дома-2» опубликовала пикантный снимок из апартаментов в Монте-Карло.
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Фото, видео: Instagram @victoriabonya
Поселившаяся в Монако Виктория Боня заставила своих подписчиков проникнуть в свои мысли. На своей странице в Instagram бывшая участница «Дома-2» выложила пикантный симок из апартаментов в Монте-Карло. Знаменитость стоит в спальне в распахнутой рубахе, демонстрируя свое нижнее белье, а за ее спиной видна огромная кровать.
«Знаете о чем я думала в этот момент?» — добавила интриги Боня.
Пользователи с энтузиазмом взялись высказывать свои версии по этому поводу.
«О том, как падает свет на лицо».
«Как втянуть животик».
«Наверное, о том, угадаем ли мы, о чем ты думала».
«Обо мне наверняка».
«О еде».
«Ни о чем, а о ком?» — гадают фолловеры.
Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Виктория Боня пожаловалась, что бывший бойфренд и отец ее ребенка ирландский миллиардер Алекс Смерфит посадил восьмилетнюю дочь на модную сейчас глютеновую диету и не позволяет есть сладости и даже хлеб.
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