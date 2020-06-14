Полуобнаженная Боня, распахнув рубашку, заинтриговала фанатов

Поселившаяся в Монако Виктория Боня заставила своих подписчиков проникнуть в свои мысли. На своей странице в Instagram бывшая участница «Дома-2» выложила пикантный симок из апартаментов в Монте-Карло. Знаменитость стоит в спальне в распахнутой рубахе, демонстрируя свое нижнее белье, а за ее спиной видна огромная кровать.

«Знаете о чем я думала в этот момент?» — добавила интриги Боня.

Instagram @victoriabonya

Пользователи с энтузиазмом взялись высказывать свои версии по этому поводу.

«О том, как падает свет на лицо».

«Как втянуть животик».

«Наверное, о том, угадаем ли мы, о чем ты думала».

«Обо мне наверняка».

«О еде».

«Ни о чем, а о ком?» — гадают фолловеры.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Виктория Боня пожаловалась, что бывший бойфренд и отец ее ребенка ирландский миллиардер Алекс Смерфит посадил восьмилетнюю дочь на модную сейчас глютеновую диету и не позволяет есть сладости и даже хлеб.