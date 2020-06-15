По данным опроса, размер называемой респондентами «идеальной» зарплаты уменьшился на 20% по сравнению с началом года.

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Фото, видео: ТАСС / Кухмарь Кирилл, Silas Stein, Ахметов Вадим, Шарифулин Валерий, Красильников Станислав, Демьянчук Александр

Пандемия коронавируса заметно снизила денежные запросы россиян. Согласно опросу, проведенному специалистами интернет-сервиса «Работа.ру», после снятия введенных для профилактики распространения COVID-19 ограничений жители страны хотели бы получать зарплату в среднем в размере 74 тысяч рублей. Тогда как еще в начале года участники опросов называли желательными 92 тысячи рублей — то есть на 20% больше, сообщает РБК.

Исследование проводилось в интернете июне. В нем приняли участие почти пять тысяч человек старше 18 лет из всех регионов России. Ожидания жителей страны в зависимости от места проживания различаются. Так, в Москве респонденты хотели бы зарабатывать 82 тысячи рублей, а в Санкт-Петербурге были бы довольны 72 тысячами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рынок труда после пандемии коронавируса может претерпеть серьезные изменения, многие россияне задумались о кардинальной смене профессии.

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