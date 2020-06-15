Гудков объяснил аморальную шутку Собчак о Костюшкине

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Василий Заика
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Российский комик считает, что телеведущая отреагировала, как самоироничный и думающий человек.

Гудков объяснил аморальную шутку Собчак о Костюшкине

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Российский шоумен Александр Гудков в комментарии для Telegram-канала «Антиглянец» объяснил смысл аморальной шутки Ксении Собчак о Стасе Костюшкине, который в детстве подвергся изнасилованию.

По словам Александра Гудкова, телеведущая записала ролик в жанре политической сатиры, отражающий «наши реалии». Комик отметил, что реакция Ксении Собчак на признание бывшего солиста дуэта «Чай вдвоем» была как человека самоироничного и думающего.

«Было интервью (Стаса Костюшкина — Прим.ред.) на канале „Супер“, оно стало резонансным по причине табуированности этой темы в РФ, и Ксения как человек самоироничный, остроумный, и многие не верят, но еще и абсолютно думающий, отреагировала», — заявил Александр Гудков.

Шоумен отметил, что Ксения Собчак отреагировала не на сам факт надругательства над детьми, а заявила тем самым о страхе перед расширением полномочий стражей порядка.

«Где тут про детей и насилие? Фонетическая галлюцинация! Это фраза про страх перед расширением полномочий полиции. И она не для посмеяться, а ужаснуться не меньше», — заключил Александр Гудков.

Скандал в обществе вызвало ироничное упоминание Ксенией Собчак в одной из программ на YouTube-канале личной трагедии бывшего участника группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина.

«Что ж дальше-то будет? Начнут наркотики нам в машины подбрасывать? А потом вообще всех изнасилуют, как Стаса Костюшкина?» — сказала телеведущая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тимати обозвал Собчак «животным» за шутку об изнасиловании Костюшкина.

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