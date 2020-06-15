Майк Помпео потребовал немедленного освобождения Пола Уилана
В российском МИД напомнили, что в США за шпионаж предусмотрены десятки лет заключения, вплоть до пожизненного.
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Фото, видео: ТАСС / YURI KOCHETKOV; twitter @SecPompeo
Государственный секретарь США Майк Помпео потребовал немедленного освобождения осужденного в РФ за шпионаж Пола Уилана. Американский политик на своей странице в Twitter опубликовал пост, в котором выразил возмущение приговором своему соотечественнику.
«Возмущен вынесенным сегодня приговором Полу Уилану… Обращение российских властей с Полом продолжает вызывать ужас, и мы требуем его немедленного освобождения», — написал Майк Помпео.
Госсекретарь Соединенных Штатов добавил, что суд над Полом Уиланом якобы проходил в условиях секретности и доказательства вины осужденного могли предъявляться тайно.
В свою очередь, в МИД РФ назвали абсурдными заявления западной прессы о затягивании процесса над гражданином США. На Смоленской площади отметили, что Пол Уилан знакомился с материалами дела без особой спешки. Судопроизводство по делу о шпионаже осуществлялось в установленные законодательством РФ сроки.
«На регулярной основе с Полом Уиланом контактировали сотрудники дипмиссий всех четырех стран, гражданином которых он является. Дипломаты из посольств Великобритании, Ирландии, Канады и США в полной мере могут пользоваться правом на консульское посещение. Ему предоставлялась возможность общаться по телефону с родными», — отметили в МИД РФ.
Представители российского внешнеполитического ведомства, в ответ на утверждения о несправедливости или чрезмерной суровости приговора Полу Уилану, напомнили, что в Соединенных Штатах и ряде западных стран за шпионаж предусмотрены десятки лет заключения, вплоть до пожизненного, без права помилования.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, окажет ли влияние на отношения Москвы и Вашингтона приговор Полу Уилану.
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