Майк Помпео потребовал немедленного освобождения Пола Уилана

Государственный секретарь США Майк Помпео потребовал немедленного освобождения осужденного в РФ за шпионаж Пола Уилана. Американский политик на своей странице в Twitter опубликовал пост, в котором выразил возмущение приговором своему соотечественнику.

«Возмущен вынесенным сегодня приговором Полу Уилану… Обращение российских властей с Полом продолжает вызывать ужас, и мы требуем его немедленного освобождения», — написал Майк Помпео.

Twitter @SecPompeo

Госсекретарь Соединенных Штатов добавил, что суд над Полом Уиланом якобы проходил в условиях секретности и доказательства вины осужденного могли предъявляться тайно.

В свою очередь, в МИД РФ назвали абсурдными заявления западной прессы о затягивании процесса над гражданином США. На Смоленской площади отметили, что Пол Уилан знакомился с материалами дела без особой спешки. Судопроизводство по делу о шпионаже осуществлялось в установленные законодательством РФ сроки.

«На регулярной основе с Полом Уиланом контактировали сотрудники дипмиссий всех четырех стран, гражданином которых он является. Дипломаты из посольств Великобритании, Ирландии, Канады и США в полной мере могут пользоваться правом на консульское посещение. Ему предоставлялась возможность общаться по телефону с родными», — отметили в МИД РФ.

Представители российского внешнеполитического ведомства, в ответ на утверждения о несправедливости или чрезмерной суровости приговора Полу Уилану, напомнили, что в Соединенных Штатах и ряде западных стран за шпионаж предусмотрены десятки лет заключения, вплоть до пожизненного, без права помилования.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, окажет ли влияние на отношения Москвы и Вашингтона приговор Полу Уилану.