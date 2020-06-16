В Дагестане тестируют коронавирус с помощью новейшей в мире технологии

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Данная система диагностики является самой быстрой по результативности.

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Фото, видео: ТАСС / Муса Салгереев, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

В Чите из мобильного госпиталя Минобороны выписаны первые пациенты. Все они прошли комплексное лечение от COVID-19. Тесты на коронавирус, которые люди сдавали дважды, показали отрицательный результат. Сейчас в стационаре остаются еще 40 человек. Инфицированных с тяжелой формой заболевания среди них нет.

Тем временем в Дагестане военные медики помимо оказания помощи больным в полевых госпиталях начали тестировать на коронавирус жителей труднодоступных районов. Исследование проводят на месте с помощью новейших технологий. Эта система диагностики на данный момент считается самой быстрой в мире — с момента взятия биоматериала и до получения результата исследований проходит не более получаса.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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