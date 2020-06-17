Любимое платье матери Ляйсан Утяшевой сыграло важную роль в жизни девушки. Однажды она угадала с выбором наряда для первого свидания с будущим мужем — резидентом Comedy Club Павлом Волей. Об этом гимнастка и телеведущая рассказала своим подписчикам в Instagram и показала, о какой вещи идет речь. На фото она идет по улице в летнем платье синего цвета. К нему звезда подобрала коричневую сумку и такие же плотные сапоги.

«Все мы в юности хотим выглядеть, как „женщина-вамп“, леди-босс, но только позже начинаем понимать все. Совпадение ли? Это мамино любимое платье, и как позже узнала — Паши. Не потому что я пришла в нем на наше первое свидание, а именно потому, что я в нем выгляжу, как девочка. Ему 12 лет, хранила бережно и даже ношу. Хотя для меня этот стиль очень необычен», — написала Утяшева.

Instagram @liasanutiasheva

Подписчикам, как и мужу Утяшевой, наряд пришелся по вкусу. Ляйсан ответили, что вещь ей очень идет — освежает и молодит.

«Красивое, но в сапогах я бы даже под кондиционером зажарилась летом»;

«Сапоги и сумка — огонь, сочетаются с этим платьишком»;

«Мило и очень женственно»;

«Куколка! Божественно!» — откликнулись в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ляйсан Утяшева призналась, что перестала смотреть новости.