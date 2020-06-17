«Совпадение?» — Утяшева надела наряд, в котором пошла на первое свидание с Волей
Гимнастка и телеведущая примерила любимое платье своей матери и мужа.
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Фото, видео: Instagram @liasanutiasheva
Любимое платье матери Ляйсан Утяшевой сыграло важную роль в жизни девушки. Однажды она угадала с выбором наряда для первого свидания с будущим мужем — резидентом Comedy Club Павлом Волей. Об этом гимнастка и телеведущая рассказала своим подписчикам в Instagram и показала, о какой вещи идет речь. На фото она идет по улице в летнем платье синего цвета. К нему звезда подобрала коричневую сумку и такие же плотные сапоги.
«Все мы в юности хотим выглядеть, как „женщина-вамп“, леди-босс, но только позже начинаем понимать все. Совпадение ли? Это мамино любимое платье, и как позже узнала — Паши. Не потому что я пришла в нем на наше первое свидание, а именно потому, что я в нем выгляжу, как девочка. Ему 12 лет, хранила бережно и даже ношу. Хотя для меня этот стиль очень необычен», — написала Утяшева.
Подписчикам, как и мужу Утяшевой, наряд пришелся по вкусу. Ляйсан ответили, что вещь ей очень идет — освежает и молодит.
«Красивое, но в сапогах я бы даже под кондиционером зажарилась летом»;
«Сапоги и сумка — огонь, сочетаются с этим платьишком»;
«Мило и очень женственно»;
«Куколка! Божественно!» — откликнулись в комментариях.
Ранее 5-tv.ru писал, что Ляйсан Утяшева призналась, что перестала смотреть новости.
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