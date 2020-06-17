«Похудел»: Домработница Ефремова сообщила, что актер собирается на допрос

|
Карина Бернтгольц
1 855

Женщина, захлопнувшая перед журналистами дверь, разговаривала с ними через балкон.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Геодакян Артем, 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

В распоряжении 5-tv.ru появилось эксклюзивное видео с домработницей заслуженного артиста России Михаила Ефремова, который с минуты на минуту должен отправить на допрос. Накануне к нему в квартиру приходили сотрудники ФСИН.

Домработница звезды, который сейчас находится под домашним арестом после смертельного ДТП, захлопнула перед журналистами дверь. Информацию о состоянии Ефремова после аварии сотрудникам СМИ пришлось выпытывать у женщины через балкон. Она рассказала, что актер готовится к беседе с правоохранителями. За последнее время он сильно похудел — вероятно, мысли о произошедшем не дают ему покоя.

«Отдыхает, похудел», — рассказала домработница Ева Моисеева.

Она сообщила, что сотрудников ФСИН, которые были примерно час назад замечены у дверей в дом Ефремова, она не видела. Что касается состояния артиста, то, по ее словам, он сильно переживает, почти ничего не ест.

«У него с сердцем плохо. Скорую часто (приходится вызывать — Прим.ред.)», — добавила Ева Моисеева.

Смертельное ДТП на Смоленской площади в Москве случилось по вине артиста 8 июня. Актер в нетрезвом виде выехал на встречную полосу и протаранил автомобиль Lada. Водитель отечественной машины, Сергей Захаров, скончался утром следующего дня в больнице. Артист помещен под домашний арест, в его отношении возбуждено уголовное дело. Спустя четыре дня Михаил Ефремов попросил прощения у родных погибшего, а также заверил, что не пытается избежать ответственности. Семья Захарова не приняла извинений и предложений материальной помощи.

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
17 июн
Видео: К дому Михаила Ефремова пришли сотрудники ФСИН
17 июн
«Похудел на шесть килограммов» — адвокат Ефремова заявил, что актер отказывается от еды и лечения
17 июн
«Он очень страдает»: адвокат Ефремова о желании артиста сесть в СИЗО
16 июн
Добровинский не исключает, что Ефремов после ДТП может отделаться условным сроком
16 июн
Почему Никита Михалков назвал Михаила Ефремова «звездным скотом»?
16 июн
Соловьев резко ответил на заявление «Современника» в защиту Ефремова
16 июн
В «Современнике» призвали к великодушию и милосердию после ДТП с Ефремовым
16 июн
«Продают страдания»: Мария Шукшина осудила семью погибшего в ДТП с Ефремовым
16 июн
Адвокат Ефремова прокомментировал слухи, что артист в момент ДТП был не один
15 июн
«Перезвонит, мы встретимся» — Добровинский о желании Гармаша выступить от имени Ефремова

Читайте также

+25° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
69.75
-0.65 79.04
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:20
Истребители ВВС США сопроводили российские Ту-95МС в районе Тихого океана
14:16
Раскрыта истинная причина смерти Алены Верди
13:59
«Совпадение?» — Утяшева надела наряд, в котором пошла на первое свидание с Волей
13:50
«Ему было скучно» — девушка о публичном сексе с малознакомым парнем в Москве
13:42
В Петербурге случайно обнаружили 200-летнюю бухгалтерскую книгу
13:36
Южнокорейский певец Йохан умер в 28 лет при таинственных обстоятельствах

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака
«Жаль, что не получилось рассказать спокойно»: Липницкая подтвердила беременность
Поклонники Андрея Норкина увидели тайный смысл в подарке покойной жены

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок