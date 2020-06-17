«Похудел»: Домработница Ефремова сообщила, что актер собирается на допрос

В распоряжении 5-tv.ru появилось эксклюзивное видео с домработницей заслуженного артиста России Михаила Ефремова, который с минуты на минуту должен отправить на допрос. Накануне к нему в квартиру приходили сотрудники ФСИН.

Домработница звезды, который сейчас находится под домашним арестом после смертельного ДТП, захлопнула перед журналистами дверь. Информацию о состоянии Ефремова после аварии сотрудникам СМИ пришлось выпытывать у женщины через балкон. Она рассказала, что актер готовится к беседе с правоохранителями. За последнее время он сильно похудел — вероятно, мысли о произошедшем не дают ему покоя.

«Отдыхает, похудел», — рассказала домработница Ева Моисеева.

Она сообщила, что сотрудников ФСИН, которые были примерно час назад замечены у дверей в дом Ефремова, она не видела. Что касается состояния артиста, то, по ее словам, он сильно переживает, почти ничего не ест.

«У него с сердцем плохо. Скорую часто (приходится вызывать — Прим.ред.)», — добавила Ева Моисеева.

Смертельное ДТП на Смоленской площади в Москве случилось по вине артиста 8 июня. Актер в нетрезвом виде выехал на встречную полосу и протаранил автомобиль Lada. Водитель отечественной машины, Сергей Захаров, скончался утром следующего дня в больнице. Артист помещен под домашний арест, в его отношении возбуждено уголовное дело. Спустя четыре дня Михаил Ефремов попросил прощения у родных погибшего, а также заверил, что не пытается избежать ответственности. Семья Захарова не приняла извинений и предложений материальной помощи.