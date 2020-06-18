СК РФ проверит жительницу ХМАО, оставившую четверых детей на три дня без еды

Следственный комитет РФ организовал проверку в отношении жительницы Сургутского района ХМАО, оставившей четверых малолетних детей без еды на несколько дней, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУСК РФ.

Днем 17 июня в районный отдел МВД ХМАО поступила информация, что во время профилактического рейда инспекторы по делам несовершеннолетних обнаружили в одной из квартир четверых детей в возрасте от семи до 12 лет, оставленных без присмотра. Как рассказали школьники, их мама не появлялась дома около трех дней. При этом уточнялось, что детям не оставили еды, а в самой квартире были антисанитарные условия.

Учитывая всю сложность ситуации, правоохранители немедленно поместили несовершеннолетних в больницу для профилактического осмотра. Медики выявили у детей паразитарное заболевание.

Потерянную мать вскоре удалось разыскать. Как пояснили в СК РФ, 30-летняя женщина все это время находилась на даче у знакомых, где «занималась устройством личной жизни». За оставление детей без присмотра и неисполнение родительских обязанностей должным образом в отношении гражданки был составлен административный протокол. За подобный проступок ей грозит штраф в размере 500 рублей.

Несмотря на то, что сегодня жизни и здоровью несовершеннолетних ничто не угрожает, полиция передала материалы дела в органы опеки и попечительства для принятия решения. Сами дети в настоящий момент временно проживают в специализированном центре помощи семье.

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