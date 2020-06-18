«Джон Сноу мертв»: звезда «Игры престолов» шокировал публику новой стрижкой

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Виктория Андреева
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Актер Кит Харингтон сменил образ для участия в новом проекте.

«Джон Сноу мертв»: звезда «Игры престолов» шокировал публику новой стрижкой

Фото: Instagram @kitharingtonig, twitter @lovelysophiet

Звезда сериала «Игра престолов», исполнитель роли Джона Сноу Кит Харингтон огорчил фанатов, сбрив шикарные кудри ради нового проекта.

В необычном образе именитый актер был замечен днем 16 июня на прогулке с собакой. Поклонница Кита опубликовала в Twitter несколько снимков, на которых четко видно: вместо симпатичных кудряшек на голове красуется банальный «ежик».

«Я оплакиваю волосы Харингтона. Кажется, Джон Сноу мертв», — подписала пост @lovelysophiet.

Twitter @lovelysophiet

Судя по комментариям, пользователи сети также расстроились, увидев любимца в столь непривычном образе. Они замечали, что длинные волосы и борода очень украшали актера, а теперь Кит стал похож на «обычного человека». Впрочем, среди фолловеров Харингтона нашлись и те, кто счел его новый имидж более брутальным и сексуальным.

Известно, что по окончании съемок в «Игре престолов» актер не знал отбоя от предложений именитых продюсеров. Так, уже в 2021 году состоится премьера фильма «Вечные» от Marvel, где Кит играет роль Черного рыцаря.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что брак Кита Харингтона едва не закончился разводом из-за алкоголя.

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