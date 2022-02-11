Как по линиям на руке определить у себя склонность к онкологии

Наверное, каждый знает, что линии на ладонях таят в себе много информации о нас самих. Однако мало кто догадывается, что расшифровать некоторые полезные подсказки можно самостоятельно, без помощи специалиста. О том, на что лучше обратить внимание в первую очередь, 5-tv.ru рассказал хиромант Иван Громов.

Ближайшая линия к пальцам отвечает за сердце. Нужно разглядеть, как она идет — ровно или прерывисто, есть ли на ней некие помехи и узелки. Если есть, возможно, это сигнал для обращения к кардиологу.

«Неопрятный, разорванный вид этой линии говорит о том, что у человека с большой вероятностью могут быть проблемы с сердечно-сосудистой системой. Во много раз увеличивается такая вероятность, если такую картину вы видите на своей левой руке», — сказал Громов.

При этом он напомнил, что всю основную информацию о человеке «читают» по правой руке, независимо от того, какая у него является ведущей. Дальше, отметил хиромант, женщинам следует обратить внимание на «браслеты» на руке. Верхний, ближний к ладони, говорит о ее возможности или невозможности иметь детей.

«Если он в виде арки или на нем есть обрывы, это говорит о том, что у вас могут быть проблемы с половой системой, с репродуктивной функцией», — предупредил Громов.

Конечно, основная линия на руке человека — это линия жизни. Она опоясывает большой палец. На ней тоже могут быть знаки, кричащие о том, что вам пора к врачу.

«Если на ней есть „острова“, вытянутые пятна, то это повод сдать тесты на основные маркеры по онкологии. Чем раньше выявить опасное заболевание, тем больше шансов его победить», — заметил хиромант.

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И, наконец, рядом с линией жизни находится линия головы. Она отвечает за нервную систему человека, по ней можно определить проблемы, которые во многом предопределяют дальнейшее состояние здоровья человека.

«Она идет рядом с линией жизни. Если она короткая — не доходит до безымянного пальца, это плохой признак. Также нехорошо, когда вся ладонь испещрена мелкими линиями. Это говорит о том, что у вас слабая нервная система. И вы близки к эмоциональному, нервному, психологическому срыву и перегрузу. К неврозам. Перестаньте все близко принимать к сердцу! Это очень серьезная проблема, которая за собой тянет целый ворох других», — заключил Громов.

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