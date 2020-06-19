Александр Домогаров заявил о нежелании выходить на сцену из-за Ефремова
Народный артист РФ выступил в поддержку виновного в смертельном ДТП актера.
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Фото, видео: ТАСС / Станислав Красильников, Instagram @domogarov.aleksandr
Актер Александр Домогаров решил поддержать своего коллегу Михаила Ефремова, виновного в «пьяном» ДТП в Москве, в результате которого погиб человек.
На своей странице в Instagram артист написал, что у него отпало желание выходить на сцену из-за того, что он потерял уважение к осуждающим Ефремова зрителям. По словам актера, Ефремов виноват, но судить его должен суд, а не люди.
«А вы, осуждающие — не пили, не бросали жен, жили всегда с одной женой, не изменяли, не ночевали у приятелей или у подруг, вы не продавались за гроши, вы не подставляли своих товарищей ради своей выгоды», — спросил своих подписчиков Домогаров.
Instagram @domogarov.aleksandr
По его мнению, обвиняющие Ефремова во всех смертных грехах, «топчутся на крови», поэтому артист призвал зрителей не ходить на его спектакли.
«У меня нет никакого желания выходить к вам на сцену! Мы богема, мы увядшая культура, мы не несем ничего хорошего. Не ходите в театр! По крайней мере, на мои спектакли», — попросил Домогаров.
Мнения подписчиков разделились. Большая часть осудила актера за подобный комментарий, но были и те, кто выразил свою солидарность с мнением народного артиста РФ.
«Правильно! Молодец, Красавчик! Суд! Сколько людей, столько мнений»;
«А вот мне интересно, если бы Ефремов оказался жертвой ДТП по вине пьяного водителя? Как бы тогда заговорил бы тот же Домогаров?»;
«Хм… публика ему не нравится… ну поищите себе другую!» — написали фолловеры.
Актер Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП, произошедшего 8 июня в Москве, в результате которого погиб водитель Lada. В момент аварии артист находился в нетрезвом состоянии. Ефремов был отправлен под домашний арест на два месяца.
Ранее 5-tv.ru писал, что звезда «Бригады» актер Павел Майков вступился за Михаила Ефремова.
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