«Не судите и не судимы будете»: звезда «Бригады» вступился за Михаила Ефремова
Актер Павел Майков попросил хейтеров придержать мнение по поводу смертельного ДТП с участием Ефремова при себе.
Фото: ИТАР-ТАСС/ Максим Шеметов
Звезда сериала «Бригада», актер Павел Майков, комментируя пьяное ДТП при участии коллеги Михаила Ефремова, посоветовал публике умерить накал страстей и оставить актера в покое.
В одном из своих интервью Майков заявил, что ему не понятен столь широкий резонанс вокруг ситуации. Он напомнил тем, кто осуждает артиста, что лучше было бы следить за собственными проступками, а не за жизнью другого человека. В том числе, попросил отстать от Ефремова, поскольку ему сейчас «очень тяжело».
«С карканьем слетелись тут же „ангелы“. Полная страна чистых и непорочных, непьющих и не дающих взятки людей. Если все хотят быть такими милосердными, православными, то не судите и не судимы будете», — цитирует Павла ФАН.
По мнению актера, виновник пьяного ДТП и родственники пострадавшего должны самостоятельно разбираться в ситуации, без участия посторонних лиц. Правда, тут же добавил, что если кто-то хочет оказать семье погибшего материальную помощь, то безусловно может это сделать в любой момент.
Пьяное ДТП, спровоцированное действиями актера Михаила Ефремова, произошло поздно вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Будучи в нетрезвом состоянии артист сел за руль иномарки, проехал несколько километров, не справился с управлением, вылетел на полосу встречного движения на огромной скорости и врезался в автомобиль Lada. Вскоре после ДТП водитель пострадавшей от столкновения машины скончался.
В отношении Михаила Ефремова возбуждено уголовное дело по статье о «Нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Актеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что по словам адвоката, сразу после пьяного ДТП актер Михаил Ефремов пытался нанять врачей для пострадавшего.
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