В России запустили сервис для поступления в вузы онлайн

В Минобрнауки рассказали, как в этом году будут принимать поступающих в вузы. Абитуриенты смогут подать заявления в еще до получения результатов единого госэкзамена. Документы можно будет отправить по почте или в электронной форме с помощью специального сервиса «Поступление в вуз онлайн». Последний день приема заявлений — 18 августа.

А уже на следующий день университеты будут обязаны разместить списки поступивших на своих сайтах. При этом результаты ЕГЭ будут выданы выпускникам до 15 августа.

Основная волна сдачи ЕГЭ-2020 в России была перенесена из-за пандемии коронавируса и начнется с 3 июля. Экзамены в этом году будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в вузы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в этом году выпускники школ не смогут пересдать ЕГЭ.