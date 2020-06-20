В России запустили сервис для поступления в вузы онлайн

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В этом году российские выпускники смогут подать документы в высшие учебные заведения в электронной форме через специальный сервис.

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Фото, видео: Валерий Матыцин/ТАСС, 5-tv.ru

Тема:
ЕГЭ 2020

В Минобрнауки рассказали, как в этом году будут принимать поступающих в вузы. Абитуриенты смогут подать заявления в еще до получения результатов единого госэкзамена. Документы можно будет отправить по почте или в электронной форме с помощью специального сервиса «Поступление в вуз онлайн». Последний день приема заявлений — 18 августа.

А уже на следующий день университеты будут обязаны разместить списки поступивших на своих сайтах. При этом результаты ЕГЭ будут выданы выпускникам до 15 августа.

Основная волна сдачи ЕГЭ-2020 в России была перенесена из-за пандемии коронавируса и начнется с 3 июля. Экзамены в этом году будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в вузы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в этом году выпускники школ не смогут пересдать ЕГЭ.

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