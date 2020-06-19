Выпускники школ не смогут пересдать ЕГЭ
В 2020-м сдавать единый госэкзамен будут лишь те одиннадцатиклассники, которые решили поступать в высшие учебные заведения.
Закрыть
Смотрите также:
Поклонники Андрея Норкина увидели тайный смысл в подарке покойной жены
ТОП-3 знака зодиака, представительницы которых обладают мощной интуицией
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова принять материальную помощь
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 июня
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 июня, для всех знаков зодиака
Почему Лепс «отрезал» на фото с друзьями Пригожина и Валерию
Фото, видео: ТАСС / Невар Виталий, 5-tv.ru
Впервые за одиннадцать лет у выпускников школ не будет возможности пересдать ЕГЭ. О правилах итоговой аттестации рассказали в Рособрнадзоре. Сдавать ЕГЭ будут только одиннадцатиклассники, решившие поступать в вузы. Таких около 800 тысяч. Основная волна сдачи ЕГЭ-2020 в России была перенесена из-за пандемии коронавируса и начнется с 3 июля.
Между тем в Минобрнауки рассказали, как в этом году будут принимать поступающих в вузы. Абитуриенты смогут подать заявления в еще до получения результатов единого госэкзамена. Документы можно будет отправить по почте или в электронной форме с помощью специального сервиса «Поступление в вуз онлайн». Последний день приема заявлений — 18 августа. А уже на следующий день университеты будут обязаны разместить списки поступивших на своих сайтах. При этом результаты ЕГЭ будут выданы выпускникам до 15 августа.
- 18 июн
- Приемная кампания в российские вузы начнется 15 августа
- 17 июн
- ЕГЭ ждет ужесточение. Проверку почерка доверят нейросети
- 11 июн
- Российские выпускники в 2020 году получат аттестаты без сдачи экзаменов
- 8 июн
- Как мошенники обманывают выпускников с «решениями» по ЕГЭ?
- 27 мая
- Когда можно будет подать документы в вузы?
- 26 мая
- В Минпросвещения рассказали о дате проведения ЕГЭ в России
- 25 мая
- Названы даты проведения пробного ЕГЭ в России в 2020 году
- 22 мая
- Решение о сдаче ЕГЭ в масках регионы примут самостоятельно
- 22 мая
- Путин объявил о выдаче школьных аттестатов независимо от сдачи ЕГЭ
- 21 мая
- Опубликован предварительный график сдачи ЕГЭ в России
Читайте также
88%
0.14 78.29
-0.09
Нашли ошибку?