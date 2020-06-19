Выпускники школ не смогут пересдать ЕГЭ

Впервые за одиннадцать лет у выпускников школ не будет возможности пересдать ЕГЭ. О правилах итоговой аттестации рассказали в Рособрнадзоре. Сдавать ЕГЭ будут только одиннадцатиклассники, решившие поступать в вузы. Таких около 800 тысяч. Основная волна сдачи ЕГЭ-2020 в России была перенесена из-за пандемии коронавируса и начнется с 3 июля.

Между тем в Минобрнауки рассказали, как в этом году будут принимать поступающих в вузы. Абитуриенты смогут подать заявления в еще до получения результатов единого госэкзамена. Документы можно будет отправить по почте или в электронной форме с помощью специального сервиса «Поступление в вуз онлайн». Последний день приема заявлений — 18 августа. А уже на следующий день университеты будут обязаны разместить списки поступивших на своих сайтах. При этом результаты ЕГЭ будут выданы выпускникам до 15 августа.