Выпускники школ не смогут пересдать ЕГЭ

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В 2020-м сдавать единый госэкзамен будут лишь те одиннадцатиклассники, которые решили поступать в высшие учебные заведения.

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Фото, видео: ТАСС / Невар Виталий, 5-tv.ru

Тема:
ЕГЭ 2020

Впервые за одиннадцать лет у выпускников школ не будет возможности пересдать ЕГЭ. О правилах итоговой аттестации рассказали в Рособрнадзоре. Сдавать ЕГЭ будут только одиннадцатиклассники, решившие поступать в вузы. Таких около 800 тысяч. Основная волна сдачи ЕГЭ-2020 в России была перенесена из-за пандемии коронавируса и начнется с 3 июля.

Между тем в Минобрнауки рассказали, как в этом году будут принимать поступающих в вузы. Абитуриенты смогут подать заявления в еще до получения результатов единого госэкзамена. Документы можно будет отправить по почте или в электронной форме с помощью специального сервиса «Поступление в вуз онлайн». Последний день приема заявлений — 18 августа. А уже на следующий день университеты будут обязаны разместить списки поступивших на своих сайтах. При этом результаты ЕГЭ будут выданы выпускникам до 15 августа.

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