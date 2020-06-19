Концерт ко Дню медработника прошел во дворе Боткинской больницы в Петербурге
Подобные мероприятия, призванные поддержать врачей, боящихся с коронавирусом, пройдут и в других лечебных учреждениях.
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Фото, видео: ОНФ
Медицинские работники, находящиеся в эти дни на передовой борьбы с коронавирусом, получили трогательный музыкальный подарок к своему профессиональному празднику. В петербургской больнице имени Боткина, где лечат пациентов с COVID-19, накануне для Медицинского работника прошел первый из целой серии концертов, призванных поддержать и поднять настроение врачам, медсестрам и всему персоналу медучреждения, а заодно и выздоравливающим пациентам.
Артисты выступали под открытым небом прямо во дворе больницы, а слушали и смотрели их зрители из распахнутых окон больничных корпусов. В концерте приняли участие представители самых разных жанров от эстрады до джаза, оперетты и даже балета. Устроили такой подарок представители Общероссийского Народного фронта вместе с общественной организацией «Люди будущего» в рамках общероссийского проекта «Музыка врачам».
В Санкт-Петербурге накануне праздника подобные концерты пройдут еще в четырех городских больницах. Артисты также посетят лечебные учреждения в Ленинградской области, в Москве и Московской области.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что полуденный выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге 19 июня был посвящен отмечаемому в третье воскресенье месяца Дню медицинского работника.
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