Концерт ко Дню медработника прошел во дворе Боткинской больницы в Петербурге

Медицинские работники, находящиеся в эти дни на передовой борьбы с коронавирусом, получили трогательный музыкальный подарок к своему профессиональному празднику. В петербургской больнице имени Боткина, где лечат пациентов с COVID-19, накануне для Медицинского работника прошел первый из целой серии концертов, призванных поддержать и поднять настроение врачам, медсестрам и всему персоналу медучреждения, а заодно и выздоравливающим пациентам.

Артисты выступали под открытым небом прямо во дворе больницы, а слушали и смотрели их зрители из распахнутых окон больничных корпусов. В концерте приняли участие представители самых разных жанров от эстрады до джаза, оперетты и даже балета. Устроили такой подарок представители Общероссийского Народного фронта вместе с общественной организацией «Люди будущего» в рамках общероссийского проекта «Музыка врачам».

В Санкт-Петербурге накануне праздника подобные концерты пройдут еще в четырех городских больницах. Артисты также посетят лечебные учреждения в Ленинградской области, в Москве и Московской области.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что полуденный выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге 19 июня был посвящен отмечаемому в третье воскресенье месяца Дню медицинского работника.