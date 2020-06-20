Дочь Любови Успенской озадачила публику очередной странной выходкой. Татьяна Плаксина разместила на своей странице в Instagram пост с благодарностью в адрес матери, смысл которого теперь тщетно пытаются разгадать интернет-пользователи.

«Мама, спасибо тебе за нюх. Я начинаю чувствовать запахи. Со мной играть не надо. Я пача тати, а это значит, что я переживу все! И тебя мой сынок! Аминь?» — приводит послание дочери королевы русского шансона Teleprogramma.pro.

Позже Татьяна удалила эту надпись, но на ее месте появилась другая, не менее странная, на английском языке.

Instagram @pacha_tati

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Любовь Успенская не общается с дочерью уже несколько месяцев после публичного скандала, который устроила Плаксина в эфире одного из телешоу, обвинив мать в постоянных унижениях и издевательствах. Позже певица объяснила происходящее с дочерью употреблением наркотиков и заявила, что больше не будет поддерживать ее финансово. Сейчас 30-летняя Татьяна живет в США с отцом и, по слухам зарабатывает на жизнь продажей своих картин и преподаванием йоги.