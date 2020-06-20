«Гяля Бульдог» — Харламов показал, как бы он выглядел в женском обличии
Юморист в очередной раз исказил свою внешность и позабавил юзеров.
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Фото, видео: РИА Новости / Рамиль Ситдиков, Instagram @garikkharlamov
Резидент Comedy Club Гарик Харламов рассмешил Instagram-пользователей, показав, как мог вы выглядеть в женском обличии. На своей странице в соцсети юморист выложил снимок, на котором позирует в характерной для себя позе — сложив руки — с длинными темными волосами, накрашенными губами и ресницами.
«Галя Бульдог Харламова (хотя очень похожа на мою сестру Катю)!» — дал имя своему образу Гарик.
Фанаты не могли смотреть на получившийся кадр без улыбки. Они уже давно привыкли к шуткам юмориста, однако такое кардинальное преображение не смогло оставить их равнодушными.
«Чудесная Галя! Ей бы борщи варить!»
«Симпатишная!»
«Гарик, ты красотка!»
«Нормальная чика получилась», — оценили комментаторы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кристина Асмус рассказала о жизни с Харламовым.
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