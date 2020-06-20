Резидент Comedy Club Гарик Харламов рассмешил Instagram-пользователей, показав, как мог вы выглядеть в женском обличии. На своей странице в соцсети юморист выложил снимок, на котором позирует в характерной для себя позе — сложив руки — с длинными темными волосами, накрашенными губами и ресницами.

«Галя Бульдог Харламова (хотя очень похожа на мою сестру Катю)!» — дал имя своему образу Гарик.

Instagram @garikkharlamov

Фанаты не могли смотреть на получившийся кадр без улыбки. Они уже давно привыкли к шуткам юмориста, однако такое кардинальное преображение не смогло оставить их равнодушными.

«Чудесная Галя! Ей бы борщи варить!»

«Симпатишная!»

«Гарик, ты красотка!»

«Нормальная чика получилась», — оценили комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кристина Асмус рассказала о жизни с Харламовым.