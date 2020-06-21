Собянин оценил состояние ресторанного рынка столицы после снятия ограничений

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Алина Потёмкина
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Градоначальник уверен, что вскоре сфера общепита сможет выйти на прежний уровень.

Собянин оценил состояние ресторанного рынка столицы после снятия ограничений

Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в эфире федерального канала, как обстоят дела с ресторанным рынком в столице после снятия ограничений. По его словам, которые приводит ТАСС, заведения общепита заработали на 65% от того объема рынка, который был до начала пандемии.

«Летние веранды, кафе — это уже неотъемлемая часть города и городской культуры. То, что происходит, это ожидания выше, чем были у рестораторатов. На сегодняшний день ресторанный бизнес по объему достиг 65% за последние дни от того, что было до пандемии», — сказал градоначальник.

Также он добавил, что уверен, что через пару месяцев рынок общепита сможет восстановиться до прежнего уровня.

Ранее мэр Москвы был удивлен тем ажиотажем, который вызвало в столице открытие летних веранд. Как отмечает URA.RU, Собянина поразило, что горожане забронировали места на террасах заведений на месяц вперед. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменятся цены в кафе после снятия ограничений из-за пандемии.

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