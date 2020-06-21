В Оренбурге мужчина на гидроцикле влетел в группу детей. Есть пострадавшие

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Виктория Андреева
Эксклюзив 85

ЧП произошло на базе отдыха «Остров».

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, 5-tv.ru

Мужчина на гидроцикле въехал в отдыхающих на базе «Остров» в Оренбурге. По предварительным данным, в результате ЧП пострадали двое детей.

В беседе с 5-tv.ru очевидица Оксана Андреева сообщила, что вопиющий инцидент произошел днем 21 июня. Женщина отметила, что долгое время вблизи берега курсировали несколько людей на гидроциклах. Один из них в определенный момент не справился с управлением и на полной скорости влетел в отдыхающих.

«Скорость была большая и он не смог развернуться, сбросил скорость и его занесло. Он прям вылетел на берег и врезался в ребятишек купающихся. Там были и взрослые, но они успели отбежать», — пояснила собеседница 5-tv.ru.

5-tv.ru

Очевидица добавила, что к месту происшествия немедленно сбежались мужчины, желавшие проучить хулигана. В то же самое время матери осмотрели пострадавших детей и вызвали скорую помощь.

«Начали вызывать скорую и двоих увезли. [Дети были] маленькие, начальная школа максимум», — пояснила Оксана Андреева.

5-tv.ru

Она также добавила, что мужчине на гидроцикле скрыться не удалось. Во-первых, потому, что не позволили разъяренные взрослые. Во-вторых, хулигану было тяжело даже стоять на ногах, вполне возможно, из-за сильного алкогольного опьянения.

«Я не знаю, откуда он приезжал, местный ли. Но там все начали говорить, что он пьяный, вести себя не может. Ну, он реально был пьяный», — подытожила очевидица.

Позже в комментарии Orenday, правоохранители заявили, что пострадавшим в результате ЧП детям диагностировали ушиб мягких тканей головы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что судебный пристав сбил на авто трех человек в Подмосковье и бросился бежать.

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