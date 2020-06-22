«Это не шутка»: директор Харламова прокомментировала его развод с Асмус
И актриса, и резидент Comedy Club сообщили о своем расставании в соцсетях.
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Фото, видео: РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru
Концертный директор Гарика Харламова Ксения Александрова дала комментарии по поводу развода юмориста с Кристиной Асмус.
Как сообщила представитель Харламова в беседе с 5-tv.ru, она не в курсе всех подробностей этого решения и знает лишь то, что написал сам резидент Comedy Club у себя на странице в Facebook.
«Кроме того, что Гарик написал у себя, вообще никаких (подробностей — Прим.ред.). Мы не уточняем у него, он все написал сам», — сказала она.
Александрова заявила, что не знает причины расставания звездной пары, но уточнила, что все на самом деле серьезно и решение развестись — не шутка.
«Это не шутка. Это его пост, написанный Гариком, и пост Кристины, написанный Кристиной», — сообщила директор Харламова.
Ранее 5-tv.ru писал, что Кристина Асмус подтвердила, что разводится с Гариком Харламовым, выложив соответствующий пост у себя на странице в Instagram. Актриса заявила, что причина их расставания не заключается ни в скандальном фильме «Текст», ни в пандемии, но реальную причину развода раскрывать не стала. Впервые об их расставании рассказал Гарик Харламов.
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