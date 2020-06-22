Что ответил Зеленский на вопрос о поездке в Москву на Парад Победы

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он в любом случае не поехал бы на Парад Победы, который состоится 24 июня в Москве, даже если бы его пригласили.

Во время Skype-интервью изданию The Globe and Mail, отвечая на вопрос журналиста, поехал бы он на торжество в Москву в случае приглашения, украинский лидер сказал:

«Нет, не поехал бы. Мне кажется, официального приглашения не было».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Владимира Зеленского на Парад Победы в Москве не приглашали. Связано это с тем, что Украина не является участником СНГ, и киевские власти не выказывали намерений разделить радость торжеств.

В свою очередь, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что приглашать украинского лидера не было никаких оснований, и приглашение было бы на 100% отклонено.

Ранее 5-tv.ru писал, что в российских регионах проходят последние приготовления к Параду Победы.