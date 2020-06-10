Владимир Зеленский не приглашен на Парад Победы в Москву — Песков
Представитель Кремля отметил, что Украина не является участницей СНГ и в Киеве не заявляли о желании разделить радость праздника.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool, 5-tv.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе традиционного общения с журналистами заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский не приглашен в Москву на Парад Победы.
Представитель Кремля отметил, что официальные приглашения рассылаются лидерам стран СНГ. Украина, в свою очередь, не является участницей содружества, и киевские власти не выказывали намерений разделить радость торжеств.
«Насколько я знаю, (приглашение Владимиру Зеленскому — Прим.ред.) не отправлялось. <…> Есть ряд партнеров, которые изъявили желание приехать, к нашей радости. Как мы знаем, Украина не является де-факто и во многом де-юре участницей СНГ, не проявляет желания каким-то образом продолжать работу в этих структурах и ни разу не сигнализировала о своем желании разделить радость от праздника Победы», — заявил Дмитрий Песков.
Парад Победы в российских городах в этом году из-за коронавируса перенесен с 9 мая на 24 июня. Репетиции проходят не только на земле, к тренировкам приступили и военные летчики.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ЗВО приступили к репетициям Парада Победы.
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