Когда и как можно подать документы для поступления в вузы

В российских вузах началась приемная кампания. В этом году впервые абсолютно все документы можно подать в формате онлайн и до Единого госэкзамена, он стартует только 3 июля.

Как стать абитуриентом в 2020 году, расскажет Алиса Паршакова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что более 700 тысяч выпускников станут участниками грандиозного праздника «Алые паруса».