Когда и как можно подать документы для поступления в вузы
Для выпускников этого года — есть свой календарь. Прием уже начался и продлится он до середины августа.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Gennadii Usoev, 5-tv.ru
В российских вузах началась приемная кампания. В этом году впервые абсолютно все документы можно подать в формате онлайн и до Единого госэкзамена, он стартует только 3 июля.
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