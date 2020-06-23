Когда и как можно подать документы для поступления в вузы

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Для выпускников этого года — есть свой календарь. Прием уже начался и продлится он до середины августа.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Gennadii Usoev, 5-tv.ru

В российских вузах началась приемная кампания. В этом году впервые абсолютно все документы можно подать в формате онлайн и до Единого госэкзамена, он стартует только 3 июля.

Как стать абитуриентом в 2020 году, расскажет Алиса Паршакова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что более 700 тысяч выпускников станут участниками грандиозного праздника «Алые паруса».

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