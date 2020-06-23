ВЦИОМ: 95 процентов россиян считают победу в ВОВ главным событием ХХ века
Согласно опросу, три четверти жителей нашей страны уверены, что День Победы нужно использовать для патриотического воспитания молодежи.
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Фото, видео: РИА Новости / Максим Богодвид; 5-tv.ru
Абсолютное большинство россиян считают победу в Великой Отечественной войне главным событием ХХ века. Так думают 95% опрошенных. Данные сегодня озвучили представители ВЦИОМ на пресс-конференции. В опросе приняли участие как пенсионеры, так и молодое поколение.
«Доля тех, кто считает победу важнейшим событием в отечественной истории вообще, она максимальна в старших возрастных группах», — сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.
Согласно опросу, три четверти россиян уверены, что День Победы нужно использовать для патриотического воспитания молодежи. Лучший пример мужества и единства народа, по мнению опрошенных, сегодня трудно найти.
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