«Чудовищное моральное состояние»: Цискаридзе рассказал, что переживает Ефремов

Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе призвал прекратить травлю устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова. Артист балета и педагог опубликовал в Instagram обращение ко всем хулителям актера с просьбой не устраивать «плясок на костях».

«Как человек, который сам прошел страшную необоснованную травлю, знаю не понаслышке, как страшно, когда дома боишься подойти к любому электрическому прибору и услышать свое имя, потоки грязи. Я много лет назад потерял всех родных и знаю, что такое боль утраты. Никому и никогда не желаю оказаться на месте близких погибшего. Полностью разделяю их праведный гнев. Но не могу больше видеть и смотреть, как доводят до самых нехороших решений оступившегося Михаила Ефремова», — написал Цискаридзе.

Instagram @tsiskaridzenikolay

Артист балета подчеркнул, что произошла трагедия, и выразил соболезнование родственникам погибшего Сергея Захарова. А осуждающим автор сообщения напомнил, что виновник страшной аварии в любом случае ответит по закону, и притом не по одной уголовной статье. Поэтому, как заявил Цискаридзе, не нужно усугублять его и без того тяжелое положение.

«Наблюдая за Михаилом не один год, я понимаю, какое чудовищно моральное состояние у него на душе — осознавать всю тяжесть необдуманного поступка, приведшего к гибели невинного человека. Позвольте свершиться правосудию без вмешательств», — сказал экс-премьер балета Большого театра.

Актер Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП, произошедшего 8 июня на Смоленской площади в Москве. В результате аварии погиб водитель Lada. В этот момент артист находился в нетрезвом состоянии. Ефремова отправили под домашний арест на два месяца.

Ранее 5-tv.ru писал о нежелании Александра Домогарова выходить на сцену из-за Ефремова. Актер выступил в поддержку виновного в смертельном ДТП коллеги и призвал пользователей соцсетей не судить его.