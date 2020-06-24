Видео: Путин «показал класс» участникам Парада Победы
Интересный момент привлек внимание пользователей соцсетей.
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Фото, видео: 5-tv.ru
В сети обсуждают самые запоминающиеся эпизоды прошедшего в Москве Парада Победы в честь 75-летия разгрома нацистской Германии в Великой Отечественной войне. Наряду с залетом камеры в дуло танка Т-72Б3 и эмоциональных действий ветерана, поддержавшего речь президента, внимание привлек позитивный жест Владимира Путина, который тот адресовал участвовавшим в параде военнослужащим.
Это произошло после окончания основной части — перед тем, как президент возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. 5-tv.ru публикует видеофрагмент.
Во время торжественной речи Владимир Путин заявил, что советский народ заплатил огромную цену за свободу Европы и наш долг — всегда об этом помнить.
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