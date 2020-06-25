Более шести тысяч человек полностью излечились от COVID за сутки в России

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Карина Бернтгольц
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За последний день в стране из больниц выписаны 6 342 пациента, за все время — 375 164.

Более шести тысяч человек полностью излечились от COVID за сутки в России

Фото: www.globallookpress.com / Britta Pedersen

Тема:
Эпидемия коронавируса

Число выявленных за сутки инфицированных коронавирусом в РФ составило 7 113 человек, что на 63 случая меньше, чем за прошлый день. При этом полностью победили COVID-19 6 342 россиянина. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

По данным на 25 июня, больше всего новых инфицированных выявлено в Москве — 885 случаев.

Московская область — 467
Ханты-Мансийский АО — 319
Санкт-Петербург — 221
Нижегородская область — 217
Иркутская область — 209
Воронежская область — 196
Свердловская область — 192
Челябинская область — 174
Ямало-Ненецкий АО — 156
Красноярский край — 153
Республика Тыва — 140
Ростовская область — 124
Архангельская область — 117
Саратовская область — 110
Ульяновская область — 109
Новосибирская область — 102
Волгоградская область — 101
Приморский край — 84
Тульская область — 82
Карачаево-Черкесская Республика — 82
Ставропольский край — 79
Алтайский край — 78
Ивановская область — 77
Курская область — 74
Республика Дагестан — 73
Мурманская область — 72
Республика Саха (Якутия) — 72
Хабаровский край — 72
Кабардино-Балкарская Республика — 70
Пензенская область — 70
Белгородская область — 69
Брянская область — 69
Псковская область — 69
Республика Коми — 64
Новгородская область — 62
Чувашская Республика — 62
Оренбургская область — 62
Пермский край — 61
Краснодарский край — 59
Томская область — 59
Самарская область — 55
Забайкальский край — 55
Владимирская область — 53
Тверская область — 53
Республика Башкортостан — 53
Омская область — 52
Ленинградская область — 51
Республика Мордовия — 49
Тюменская область — 49
Республика Бурятия — 49
Липецкая область — 47
Тамбовская область — 46
Ярославская область — 45
Калужская область — 44
Смоленская область — 42
Камчатский край — 42
Рязанская область — 41
Республика Татарстан — 40
Кировская область — 40
Амурская область — 38
Орловская область — 37
Республика Марий Эл — 36
Республика Карелия — 35
Республика Адыгея — 35
Курганская область — 35
Республика Хакасия — 35
Сахалинская область — 35
Астраханская область — 32
Костромская область — 31
Республика Калмыкия — 30
Кемеровская область — 30
Республика Северная Осетия — 29
Республика Алтай — 28
Республика Ингушетия — 27
Магаданская область — 22
Вологодская область — 21
Удмуртская Республика — 20
Калининградская область — 17
Чеченская Республика — 9
Республика Крым — 8
Еврейская АО — 4

При этом бессимптомно заболевание протекает у 32% пациентов.

Всего по состоянию на 25 июня в РФ выявлена 613 994 случая инфицирования коронавирусом. За весь период число летальных исходов у пациентов с COVID-19 — 8 605.

В целом эксперты отмечают стабилизацию эпидемиологической ситуации в России, в связи с чем ограничительные меры в ряде регионов были частичны или полностью отменены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поликлиники Петербурга перешли на работу в обычном режиме.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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