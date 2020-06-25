Более шести тысяч человек полностью излечились от COVID за сутки в России

Число выявленных за сутки инфицированных коронавирусом в РФ составило 7 113 человек, что на 63 случая меньше, чем за прошлый день. При этом полностью победили COVID-19 6 342 россиянина. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

По данным на 25 июня, больше всего новых инфицированных выявлено в Москве — 885 случаев.

Московская область — 467

Ханты-Мансийский АО — 319

Санкт-Петербург — 221

Нижегородская область — 217

Иркутская область — 209

Воронежская область — 196

Свердловская область — 192

Челябинская область — 174

Ямало-Ненецкий АО — 156

Красноярский край — 153

Республика Тыва — 140

Ростовская область — 124

Архангельская область — 117

Саратовская область — 110

Ульяновская область — 109

Новосибирская область — 102

Волгоградская область — 101

Приморский край — 84

Тульская область — 82

Карачаево-Черкесская Республика — 82

Ставропольский край — 79

Алтайский край — 78

Ивановская область — 77

Курская область — 74

Республика Дагестан — 73

Мурманская область — 72

Республика Саха (Якутия) — 72

Хабаровский край — 72

Кабардино-Балкарская Республика — 70

Пензенская область — 70

Белгородская область — 69

Брянская область — 69

Псковская область — 69

Республика Коми — 64

Новгородская область — 62

Чувашская Республика — 62

Оренбургская область — 62

Пермский край — 61

Краснодарский край — 59

Томская область — 59

Самарская область — 55

Забайкальский край — 55

Владимирская область — 53

Тверская область — 53

Республика Башкортостан — 53

Омская область — 52

Ленинградская область — 51

Республика Мордовия — 49

Тюменская область — 49

Республика Бурятия — 49

Липецкая область — 47

Тамбовская область — 46

Ярославская область — 45

Калужская область — 44

Смоленская область — 42

Камчатский край — 42

Рязанская область — 41

Республика Татарстан — 40

Кировская область — 40

Амурская область — 38

Орловская область — 37

Республика Марий Эл — 36

Республика Карелия — 35

Республика Адыгея — 35

Курганская область — 35

Республика Хакасия — 35

Сахалинская область — 35

Астраханская область — 32

Костромская область — 31

Республика Калмыкия — 30

Кемеровская область — 30

Республика Северная Осетия — 29

Республика Алтай — 28

Республика Ингушетия — 27

Магаданская область — 22

Вологодская область — 21

Удмуртская Республика — 20

Калининградская область — 17

Чеченская Республика — 9

Республика Крым — 8

Еврейская АО — 4

При этом бессимптомно заболевание протекает у 32% пациентов.

Всего по состоянию на 25 июня в РФ выявлена 613 994 случая инфицирования коронавирусом. За весь период число летальных исходов у пациентов с COVID-19 — 8 605.

В целом эксперты отмечают стабилизацию эпидемиологической ситуации в России, в связи с чем ограничительные меры в ряде регионов были частичны или полностью отменены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поликлиники Петербурга перешли на работу в обычном режиме.