Сказочное представление для праздника выпускников «Алые паруса» готовят на воде, в небе и на земле

В Петербурге завершается монтаж площадки для грандиозного фейерверка на празднике выпускников всей страны «Алые паруса». Красочное шоу развернется в ночь с субботы на воскресенье в акватории Финского залива.

Сложную конструкцию для пиротехники из шестиметровых балок установили на мосту Западного скоростного диаметра. Работы вели ночью, чтобы не создавать помех автомобильному движению. Кроме того, на воду спустили специальные понтоны. Также салют будут запускать с баржи, которая пришвартуется неподалеку.

Сказочное представление готовят на воде, в небе и на земле. Для концертных номеров лучших российских исполнителей на Крестовском острове сконструировали специальную сцену, которая очертаниями напоминает корабль, бегущий по волнам.

Но все внимание будет приковано, конечно, к бригу «Россия». Его проход под алыми парусами станет кульминацией Всероссийского выпускного вечера для школьников и студентов.

В этом году «Алые паруса» впервые пройдут в телевизионном и онлайн форматах. Пятый канал все покажет в прямом эфире в субботу в 22:30.