Русские сказки стали главным символом водно-пиротехнического шоу «Алые паруса»

В сезон Белых ночей в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади 27 июня собрались десятки тысяч вчерашних школьников из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других регионов страны, а также из Кубы, Сербии, Китая, Южной Осетии, Киргизии, Франции, Таджикистана, Абхазии, чтобы увидеть легендарное красочное шоу праздника выпускников «Алые паруса» на берегах Невы.

Всемирно известное шоу традиционно стартовало грандиозным концертом на Дворцовой площади, который в 2026 году поразил уникальными технологическими решениями. Организоторы возвели настоящий город мечтателей, которые открывают двери в новый мир возможностей.

На сцену с пожеланиями успеха, счастья, любви и невероятных свершений вышли поздравить — Татьяна Куртукова, Алена Свиридова и Григорий Мирошниченко, Юлия Пересильд и группа «МАNДРАГОРА», Люся Чеботина, Алекс Лим, Елка, FILATOV& KARAS, Павел Руденко. Секретным гостем стал Ваня Дмитриенко, исполнивший для выпускников не только один из своих главных хитов, но и гимн праздников выпускников «Алые паруса», который специально написал рэпер Баста.

Впервые в истории праздника ведущими вечера стали сразу три пары: Вячеслав Макаров, Юлианна Караулова, Дарья Александрова, Антон Лаврентьев, а также звезды сериала «Ландыши» Ника Здорик и Сергей Городничий.

Открыла концерт песня «Ловим наше лето» в исполнении Антона Лаврентьева, хора HOR и артистов шоу-пространства «Ленинград Центр».

Традиционно старт празднику выпускников «Алые паруса» дал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ударом в рынду. В этом году она была выполнена в форме геопина — символа точки на карте, с которой начинается путь к мечте.

«Россия — страна возможностей! Вы мечтайте, созидайте! Совсем скоро по Неве пройдет бриг под алыми парусами. Название брига, имя этого брига — Россия! Поделитесь своей мечтой!» — обратился Беглов к гостям праздника.

Выпускники приветсвовали слова главы Северной столица громкими возгласами: «Россия! Россия! Россия!»

Александр Беглов напомнил о мечте, приведя в пример основателя города Петра I, что вызвало особую радость пристутствующих, которую они сопроводили криками: «Санкт-Петербург! Санкт-Петербург!» Губернатор добавил, что продолжателем дел императора является президент России Владимир Путин.

«Санкт-Петербург является местом силы. Здесь мечты сбываются! Вы наследники великой России. Россия верит в вас, надеется на вас, доверяет вам! Родина нуждается в ваших талантах, в вашей энергии и в вашей любви. Дерзайте! Творите! Побеждайте!» — резюмировал Беглов.

Главной темой вечера стал «Город мечтателей» и провожать выпускников в будущее в уникальной застройке Дворцовой площади стало уже не метафорой, а реальным воплощением истории о мечте, выборе, преодолении, вере в себя, свои возможности и мечты, а праздник вышел за пределы Земли.

В этом году площадь декораций почти вдвое больше, чем в прошлом: 75 метров в ширину и более 30-ти — в высоту. Главной инженерной особенностью проекта стали две независимые наклонные крыши — сложное техническое решение, которое потребовало серьезной подготовки и точной настройки всех элементов сцены. Сцена «Алых парусов-2026» — это «Город мечтателей»: с вокзалом, верфью, мачтой-маяком высотой больше 30 метров. И отдельными зданиями.

Специально для праздника выпускников «Алые паруса» был создан 15-метровый макет высокоскоростного поезда, огромная сценическая площадка, где на высоте 13 метров расположился диджей, а виртуальное пространство создали с помощью мультимедийных экранов площадью более тысячи квадратных метров. Сомволом волшебства из сказки стала 25-метровая Жар-птица, которая во время водно-пиротехнического шоу озарила акваторию Невы.

Специализированая платформа на радиоуправлении реализовала невероятные по красоте сценические решения — Юлианна Караулова выплыла на сцену на бумажном кораблике, напомнив выпускникам, что чудеса надо делать своими руками.

Каждый блок концерта — шаг вперед, а их названия звучали как слова поддержки: «Мечтай и сделай. Ты сможешь», «Место для шага вперед», «Будет сложно, но ты победишь. Мы вместе», «Единство народов большой страны. Широка страна моя родная», «Любовь побеждает все. Мечта зовет», «Все получится. Вперед к мечте».

Особым украшением трансляции стали видеовкропления, которые наполнили мероприятие еще более лирическими нотами и добавили нотки ностальгии. Так, в начале к выпускникам обратились те, кто закончил школу в разные годы. Россияне пожелали будущим студентам исполнения мечт, произнесли напутственные слова и поделились тем, как сложилась их жизнь. Таким образом Дворцовая площадь стала символической точкой объединения разных судеб, городов и поколений.

В какой-то момент красочное шоу вышло за пределы не только Санкт-Петербурга, но и планеты Земля. С орбиты выпускников поздравили космонавты Роскосмоса.

«Дорогие выпускники, сейчас мы находимся за сотни километров от Земли. Отсюда, с высоты орбиты, нам видно, как прекрасна наша планета. Но самое красивое на ней — это ваши мечты. 65 лет назад состоялся первый полет человека в космос. Тогда это казалось чем-то невероятным, а сегодня наша работа — это реальность», — отметил космонавт, Герой России Сергей Кудь-Сверчков.

Его коллега Сергей Микаев предложил посмотреть внимательно на ночное небо и напомнил, что когда рождается мечта, то на небосклоне появляетсяя новая звезда и все в этой жизни становится достижимо. А Герой России Андрей Федаев добавил, что космос любит смелых.

Не только торжественным, но и очень личным событием стал праздник выпускников «Алые паруса» для наставников — учителей и директоров школ, которые с экрана обратились с напутственными словами ко вчерашним школьникам.

Особенно теплое напутствие своим ученикам дала заслуженный учитель школы № 47 имени Дмитрия Лихачева Ольга Покропаева. В этом году она выпускает 11 «А» класс и призналась, что говорит эти слова своим любимым ребятам.

«Никогда не останавливайтесь на достигнутом, мечтайте, чтобы все ваши мечты осуществились», — пожелала она.

Кроме того, учителя пожелали ребятам найти свое дело, но самое главное, чтобы оно приносило пользу людям.

От имени бойцов, находящихся в зоне проведения специальной военной операции (СВО), к выпускникам обратился с передовой Герой России Никита Шмидт. Она пожелал удачи и дал главное напутствие: где бы они ни были и чем бы ни занимались, чаще звонить родителям.

Шмидт отметил, что бойцы делают все для того, чтобы эта будущая жизнь была мирной. Он призвал выпускников не бояться ставить перед собой цели, искать возможности и постепенно идти к мечте, потому что именно маленькие, но уверенные шаги помогают добиваться большого.

В хор из тысячи голосов слилась Дворцовая площадь, когда во время караоке-шоу на сцене появились главные герои сериала «Ландыши» Катя и Леха. Актеры Ника Здорик и Сергей Городничий исполнили попури из полюбившихся зрителям песен. В центре Северной столицы прозвучали — «Нежная любовь», «Вторая весна», «Встречная полоса», как символ первой любви и настоящих сильных чувств.

Русские сказки — национальный код

В 00:40 действо продолжилось в акватории Невы красочным водно-пиротехническим шоу. В его основе — русская сказка как код, фундамент культуры и язык, понятный всем без исключения. Быть выпускником — значит стоять на пороге новой жизни, изучать ее с любопытством ребенка. Именно сказка с колыбели учит нас видеть истинный путь, смело мечтать и верить в чудо.

С первых залпов салютов зритель погрузился в мир, где каждый образ — это смысл. Герои мизансцен стали настоящим воплощением нравственных ориентиров: любви, торжества справедливости, милосердия, честности, победы добра над злом.

В акватории слышны первые залпы фейерверка, и зрители перемещаются на страницы волшебной книги. Семья сидит за столом и читает сказки. В какой-то момент пространство раздвигается и они оказываются на берегах Невы, где небо Петербурга украшает грандиозный салют над Дворцовым мостом.

Страницы книги раскрываются! «Сказка — ложь, да вней намек, добрым молодцам урок» — гласит первое послание. Мальчик внимательно читает первые строки: «Стоит могучий конь — не спеша, вдыхает аромат спелого хлеба…»

Под звуки песни Игоря Матвиенко «Конь» герои переносятся в новое пространство, где русский мужик пашет засеянное пшеницей поле, а к нему спешит с лукошком дочка. Мезансцена символизирует величие страны и ее богаств:

«Полюшко мое, родники

Дальних деревень огоньки

Золотая рожь да кудрявый лен

Я влюблен в тебя, Россия, влюблен»

Девочка перелистывает страницы и семья попадает в таинственные чащобы древнего леса, где живет почтенный старый ворон, чьи глаза видели многие времени, а память хранит тайны веков. Под народную композицию «Черный ворон» герои истории окунулись в борьбу света и тьмы, добра и зла, любви и ненависти. Ведь без испытаний нет сказок.

На экране появился юноша, который блуждает по темному сказочному лесу. Стоящий на берегу богатырь уверяет: «Ты добычи не дождешься… Черный ворон! Я не твой!» В этот момент юношу окружают чудища лесные, но он смел и готов дать им отпор, немотря на страх. И сила добра побеждает! Он вырывается из темного леса.

Старинная книга переносит наших героев в новую сказку, где рассказывается о русских традициях и одном из самых мистических праздников — Ивана-Купала. В давние времена в деревнях жители в этот день собирались на поляне у леса, разводили большой костер, и, взявшись за руки, водили вокруг него хоровод. Считалось, что так можно отогнать злых духов, защитить урожай и призвать удачу.

Под аутентичную аранжировки композиции «Ясный мой свет» на берегу у костра появляются девушки в венках и кружатся в хороводе, а также прыгают через костер, загадывая желание встретить своего суженного.

А книга продолжает переносить героев истории в новые сюжеты сказок. Испокон веков, если на Русь приходит беда, могучие кузнецы куют щит и меч. На защиту Отечества встает русский богатырь, готовый встретить зло во всеоружии. И пусть враг помнит: кто с мечом придет — от меча и погибнет!

Под народную композицию «Ухнем» на экране появляются герои всех времен: кузнецы древней Руси, солдат Великой Отечественной и боец СВО плечом к плечу с былинными героями. Вместе они куют победу России:

«Эй, ухнем! Еще разик, еще раз!»

Тему выбора выбора жизненного пути продолжает следующая сказка…

«В дремучем лесу, на перекрестке трех дорогш, стоял древний распутный камень. Высечен он был из серого гранита, а на нем — три надписи, что каждому путнику выбор предлагали».

Витязь подходит к камню под звуки незабвенной композиции «Прекрасное далеко». Его мысленные метания говорят о том, как сложно сделать выбор и начать свой путь. Как сложно, оказавшись на распутье один на один с сомнениями, принять правильное решение. Но витязь смел и делает шаг к своей мечте, которая кажется бесконечно далекой, но прекрасной.

В этот момент на экране появляются выпускники Луганска, Мариуполя и Донецка, которые уже сделали выбор для своего светлого будущего. «Вместе навсегда» — гласит один из плакатов в их руках.

И тут волшебство продолжается. Вдруг, на берегах Невы летом появляются снежинки. На импровизированном льду под песню «Снегопад» вальсирует Снегурочка, сердце которой всегда было добрым и теплым. Ее вера в любовь смогла растопить самый крепкий лед.

Набержная замерла в ожидании… Через считанные минуты появляется он — главный символ праздника — белоснежный бриг «Россия» под алыми парусами, символизируя мечту и свободу.

«Меж бескрайних морских просторов, где ветер шепчет тайны глубин и манит свободой, стремительно несется, словно вольная птица, изящный бриг»

Ведь, только чудо может растопить зиму. И этим чудом становится бриг «Россия», входящий в створы Дворцового моста. Он озаряет акваторию светом, и набережные загораются огнями. Так свет побеждает тьму, а добро — зло! А наши герои переносятся на его белоснежную палубу, продолжая свое сказочное путешествие. Папа исполняет «Песню о корабле»:

«Мой сын! В тебе воплотятся наши мечты!»

Мальчик дует на руки и из них вылетает яркий огонек, который несется по воде и зажигает, стоящую на воде Жар-птицу. Она освещает самые дальние уголки города и символизирует мечту о счастье, доступную лишь людям с чистым сердцем.

«Лети над землей», — звучит в песне «Кометы».

В контексте «Алых парусов» эти строки стали обращением к выпускникам, которые в эту ночь прощаются со школой и начинают самостоятельный путь. Образ птицы, поднявшейся над Невой, подчеркнул главную идею праздника — движение вперед, веру в себя и готовность идти за мечтой.

Яркость полета Жар-птицы стала символом большого сказочного пути, который прошли герои театрализованной части праздника: юность, ожидание любви, столкновение света и тьмы, выбор дороги, потеря ориентиров и возвращение к себе. А это возвращение к истокам!

«Широка страна моя родная!» — поет семья на палубе брига «Россия».

К ним присоединяются герои всех сказок, символизируя единение русского народа, его невероятную силу и дух. На экране появляется Россия с хлебосольным караваем, приглашая в гостию, а небо Санкт-Петербурга озаряют тысячи залпов грандиозного салюта.

«Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек!» — звучат слова песни.

Добро вновь торжествует. Впереди у выпускников — новые свершения и открытия! А сказки остаются с нами, продолжая учить любви, мудрости и трудолюбию:

«Сказка станет правдой. Так радость никогда не переведется на земле!»

Праздник выпускников «Алые паруса» для многих выпускников — не просто праздник. Это точка отсчета. Впереди новые открытия и свершения, а сказка остается с ними и продолжает учить любви, мудрости и вере в себя. И главный символ этого вечера — бриг «Россия» — вновь стал чудом, которое увидели миллионы. Чудом, в которое хочется верить. И за которым хочется идти.

Впервые выпускной вечер «Алые паруса» прошел в 1968 году в Ленинграде. В тот год более 25 тысяч молодых людей собрались на набережной Невы, чтобы посмотреть на торжественный проход яхты «Металлист» под алыми парусами. До 1979 года сказочное шоу в Северной столице проходило ежегодно, но затем традиция прервалась.

Праздник возродили в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Сегодня он привлекает десятки тысяч выпускников, а его телетрансляцию смотрят миллионы зрителей как в России, так и за рубежом.