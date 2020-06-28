«Нужно нежной очень быть»: шестилетняя актриса о характере своей героини Ассоль

Самая юная исполнительница роли Ассоль на грандиозном празднике выпускников «Алые паруса», созданном по мотивам одноименной повести Александра Грина, рассказала о своей подготовке к вокальному номеру. Шестилетняя Алиса Волкова в интервью 5-tv.ru призналась, что ей нравится выступать. Девочка не чувствует никакого страха перед публикой, она получает удовольствие.

«Мне нравится выступать. Нужно нежной очень быть, танцевать», — призналась малышка в интервью 5-tv.ru, после чего напела строчки из своей песни.

Алиса рассказала, что репетировала в течение двух месяцев — подготовка к сказочному мероприятию велась очень серьезно.

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По сюжету представления, которое разворачивалось в ходе фееричного вечера, ждущая с детства своего возлюбленного на прекрасном паруснике Ассоль сначала показана совсем маленькой девочкой. И как бы взрослее не становилась девушка бы, вера в чудеса по-прежнему была жива в героине произведения Александра Грина.

Праздник «Алые паруса» стал кульминацией Всероссийского выпускного и объединил не только вчерашних школьников, но и студентов. Шоу «Алые паруса — 2020» прошло в телевизионном и онлайн-форматах. Трансляцию вел Пятый канал и сайт 5-tv.ru.

Праздник выпускников, который впервые прошел в 1968 году, был возрожден по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Петербурга и Пятого канала в 2005-м. В прошлом году фестиваль стал рекордсменом по количеству зрителей. А авторитетное жюри мирового конкурса Best Event присудило «Алым парусам» сразу три главных награды — за лучший массовый фестиваль, водное и музыкальное шоу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменились «Алые паруса» с конца ХХ века.