Небывалый масштаб «Алых парусов»

Концерт с участием звезд российской эстрады, ожившие герои произведений Александра Грина, путешествие по таинственным мирам, грандиозное водно-пиротехническое шоу в акватории Финского залива и белоснежный бриг «Россия» под алыми парусами. Легендарный праздник «Алые паруса-2020» прошел в уникальном телевизионном формате, объединив выпускников всей страны.

В ночь с 27 на 28 июня в Санкт-Петербурге прошел самый ожидаемый праздник лета. «Алые паруса-2020» стали ярким финалом Всероссийского выпускного вечера для школьников и студентов. Эстафету фестиваля приняли ведущие Иван Ургант и Дарья Александрова, проводившие во взрослую жизнь не одно поколение девчонок и мальчишек.

В истории «Алых парусов» этот год стал особым. Эпидемиологические условия не позволили ребятам собраться вместе на улицах (безопасность и здоровье превыше всего), но праздник все равно состоялся — в телеформате. Миллионы телезрителей и пользователей социальных сетей по всей России смогли окунуться в атмосферу гриновского волшебства и увидели невероятной красоты шоу. Еще более масштабное, со сложной режиссерской идеей и небывалым размахом. Оригинальный сценарий позволил создателям практически стереть границы реальности. Артисты буквально парили между небом и землей, шоу развернулось на воде и в воздухе. Грандиозное шоу 2020-го сохранило все свои лучшие элементы: уникальную водно-пиротехническую феерию, концерт лучших артистов страны и проход корабля под алыми парусами.

Первым с праздником выпускников поздравил Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.

«Сегодня выпускной проходит и у школьников, и у студентов, что делает этот праздник еще более ярким, торжественным, объединяющим. Выпускной — это особенный, неповторимый день. Вы пересекаете рубеж, за которым открывается совершенно новый этап жизни, где все будет зависеть от ваших собственных решений, от того, как раскроются ваши знания и способности. Будущее в ваших руках», — напутствовал выпускников глава государства.

Губернаторы также произнесли напутственные слова молодому поколению, тем самым подтвердив общегосударственную значимость «Алых парусов». Красивая традиция давно шагнула за пределы северной столицы и стала частью каждого, кто олицетворяет будущее, энергию, кому предстоит развивать свои родные регионы.

По многолетней традиции во взрослую жизнь выпускников проводил глава Санкт-Петербурга Александр Беглов, ознаменовав начало пути ударом в корабельную рынду.

«Удачи вам, верных друзей и всегда попутного ветра», — пожелал выпускникам глава города.

Сразу после завершения официальной части для выпускников начался концерт самых популярных у молодежи российских звезд. Большинство артистов выступали на сцене-острове, дрейфующем прямо посреди водной глади и будто парящем над ней. Их выступления чередовались с интересными включениями, в которых ведущие Иван Ургант и Дарья Александрова помогали выпускнику Руслану определиться с будущей профессией.

«Падай яркой звездой!» — открыла программу IOWA своим хитом «Падай». Выступление певицы выглядело особенно ярким в сопровождении группы цирковых эквилибристов на вольностоящих лестницах.

Для концертных номеров самых лучших российских исполнителей на Крестовском острове была сконструирована специальная сцена. Многоуровневая конструкция своими очертаниями напоминала корабль, бегущий по волнам, а самую верхнюю точку венчали алые паруса. Помимо сцены действие разворачивалось также и в специальных павильонах.

Причудливая фантастика Александра Грина, невероятные существа, экзотические сценические конструкции и декорации, таинственная огромная лампа под зеленым абажуром, ожившие картинки в стиле комиксов сплелись в единый сказочный мотив. Эти «Алые паруса» овеяны мотивами произведений Александра Грина (в 2020 году празднуется 140 лет со дня рождения писателя). Под каждого героя, под каждого музыканта были сшиты индивидуальные костюмы в разных расцветках и фактурах.

Вольностоящие лестницы по ходу концерта звезд самым причудливым образом трансформировались на глазах у зрителей, превращаясь в один большой аттракцион. А невероятной красоты яркие костюмы участников знаменитого балета «Тодес» приковывали взгляды.

Оригинальной находкой авторов проекта «Алые паруса-2020» стали прямые включения из квартир выпускников. Именно домашние комнаты на несколько месяцев превратились в школьные классы. Именно дом стал тем особенным миром, где ребятам пришлось принять самое важное для них решение — выбрать будущую профессию и учебное заведение. Сопровождал ребят Тимур Родригез с командой баскетболистов и трикеров.

В «сказочном лесу», подсвеченном таинственным светом, ЯВЬ встретила путешественников хитом «Витражи».

«Я помню каждый переход по тонкой грани,

Излучая светом в этот миг.

Из свободы и любви по спирали радости».

Именно таким светлым, открытым для дерзаний и мечты, по мнению певицы, и должен быть самостоятельный путь, который с первыми лучами солнца начался у вчерашних школьников.

Концертный номер RASA для праздника записывали в особых условиях. Из-за невозможности проведения съемок в общественных местах и заведениях, было принято решение воссоздать необходимый антураж ночного клуба при помощи установки соответствующих декораций в закрытой студии.

Выступление Сургановой и оркестра было посвящено оживающим изображениям в новелле Александра Грина «Искатель приключений». Картины в произведениях — полноценные персонажи и играют немаловажную роль в жизни героев. Инженеры, воодушевленные полетами, под звуки «Фурии» собрали механизм, а под финальные аккорды песни перед зрителями появился летательный аппарат.

Вера Брежнева исполнила песню «Хорошие новости». Хедлайнером праздника стала группа «Звери». Примечательно, что 16 лет назад, когда после длительного перерыва традиция проводить «Алые паруса» была возрождена по инициативе акционерного банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала, группа «Звери» также завершала праздничный концерт и провожала во взрослую жизнь выпускников — 2005. «Просто такая сильная любовь», «Танцуй», «До скорой встречи» — эти хиты молодежь ждала и подпевала артистам. В этом году более 700 тысяч девчонок и мальчишек получили аттестаты, и в главную ночь июня все вместе шагнули в светлое будущее под алым парусом.

В 00:30 под залпы грандиозного фейерверка и песню «Луч солнца золотого», в акваторию Финского залива вошел белоснежный бриг «Россия» с алыми парусами. Впервые в этом году был задействован мост Западного скоростного диаметра. Шестьдесят тысяч салютных залпов озарили акваторию Финского залива. Длина понтонов, с которых взмывали вверх огненные шары-бутоны причудливой формы, составила более одного километра. Потрясающая синергия новейших мультимедийных технологий и огненного шоу дали возможность зрителю оказаться в таинственной атмосфере, удивиться чудесам.

Нет сомнений, что многие выпускники продолжили традицию, родившуюся год назад. И в момент, когда бриг с алыми парусами эффектно разворачивался в акватории, вчерашние школьники загадали самое заветное желание, которое обязательно сбудется.

Несмотря на сложные обстоятельства и не простую эпидемиологическую обстановку праздник «Алые паруса» состоялся, снова став для миллионов людей символом молодости и мечты, веры и надежды на новые победы.

Материал подготовлен пресс-службой Пятого канала.