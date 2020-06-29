«Это стоит видеть своими глазами!» — Выпускники из разных уголков России в восторге от «Алых парусов»
Жители Белгорода, Череповца и Крыма с замирание сердца наблюдали за тем, как парусник под алыми парусами вошел в акваторию Финского залива.
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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Даничев, 5-tv.ru
Грандиозное шоу «Алые паруса», ставшее кульминацией Всероссийского вечера выпускников, объединило школьников и студентов из разных уголков страны. С замиранием сердца зрители наблюдали за тем, как сказочный парусник под алыми парусами проплывал по глади Финского залива, а в это время небо над Петербургом озарял красочный фейерверк. Сказка, воссозданная в повести Александра Грина, оживала прямо на глазах у публики, а фантастическое представление заставляло поверить в чудеса.
Выпускники разных городов, несмотря на расстояния, в ночь на 28 июня оказались рядом — за просмотром волшебного мероприятия, после которого они окунуться во взрослую жизнь.
Выпускник одной из школ Череповца поделился своими впечатлениями от просмотра «Алых парусов».
«Мне на самом деле очень понравилось все, что происходило там, и визуальные эффекты как всегда на уровне. Сам элемент шоу мне очень понравился. Именно элемент с кораблем мне всегда нравился, и это очень классно», — оценил организацию праздника Николай Сальников.
Выпускница белгородской школы после окончания просмотра фееричного праздника для себя решила, что в следующий раз должна обязательно увидеть это потрясающее представление своими глазами. От действа, разворачивающегося на суше, воде и в воздухе, у нее буквально захватывало дух. Эмоции было сдержать трудно.
«Это настолько шикарно! Салюты, костюмы, шутки — это стоит видеть своими глазами! Тогда договорились — в следующем году поедем с тобой вместе на „Алые паруса“! <…> Шоу было просто бомбезным!» — рассказала девушка своему другу.
Жители Крыма также смогли насладиться уникальным шоу и с удовольствием разделили невероятные эмоции со зрителями из других уголков России.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что челябинские выпускники, которым из-за пандемии коронавируса не выпало как следует отпраздновать одно из самых важных событий в своей жизни, собирались накануне в узком кругу с родными и близкими друзьями, чтобы посмотреть телетрансляцию всероссийского выпускного и грандиозного шоу «Алые паруса».
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