Грандиозное шоу «Алые паруса», ставшее кульминацией Всероссийского вечера выпускников, объединило школьников и студентов из разных уголков страны. С замиранием сердца зрители наблюдали за тем, как сказочный парусник под алыми парусами проплывал по глади Финского залива, а в это время небо над Петербургом озарял красочный фейерверк. Сказка, воссозданная в повести Александра Грина, оживала прямо на глазах у публики, а фантастическое представление заставляло поверить в чудеса.

Выпускники разных городов, несмотря на расстояния, в ночь на 28 июня оказались рядом — за просмотром волшебного мероприятия, после которого они окунуться во взрослую жизнь.

Выпускник одной из школ Череповца поделился своими впечатлениями от просмотра «Алых парусов».

«Мне на самом деле очень понравилось все, что происходило там, и визуальные эффекты как всегда на уровне. Сам элемент шоу мне очень понравился. Именно элемент с кораблем мне всегда нравился, и это очень классно», — оценил организацию праздника Николай Сальников.

Выпускница белгородской школы после окончания просмотра фееричного праздника для себя решила, что в следующий раз должна обязательно увидеть это потрясающее представление своими глазами. От действа, разворачивающегося на суше, воде и в воздухе, у нее буквально захватывало дух. Эмоции было сдержать трудно.

«Это настолько шикарно! Салюты, костюмы, шутки — это стоит видеть своими глазами! Тогда договорились — в следующем году поедем с тобой вместе на „Алые паруса“! <…> Шоу было просто бомбезным!» — рассказала девушка своему другу.

Жители Крыма также смогли насладиться уникальным шоу и с удовольствием разделили невероятные эмоции со зрителями из других уголков России.

Грандиозное шоу «Алые паруса — 2020» стало кульминацией Всероссийского выпускного, который объединил вчерашних школьников и студентов по всей стране. Уникальный праздник впервые был проведен в Санкт-Петербурге 27 июня 1968 года. В этом году захватывающее зрелище было поставлено по мотивам произведений Александра Грина, и вобрало в себя всю сказочность и безграничную веру в чудо, присущее автору. В 2020 году праздник впервые в истории проходил в телевизионном и онлайн-форматах. Трансляция велась в эфире Пятого канала и на сайте 5-tv.ru.

Праздник «Алые паруса» был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что челябинские выпускники, которым из-за пандемии коронавируса не выпало как следует отпраздновать одно из самых важных событий в своей жизни, собирались накануне в узком кругу с родными и близкими друзьями, чтобы посмотреть телетрансляцию всероссийского выпускного и грандиозного шоу «Алые паруса».