«Прикоснуться к мечте»: выпускники не теряют надежды увидеть «Алые паруса»

Челябинские выпускники, которым из-за пандемии коронавируса не выпало как следует отпраздновать одно из самых важных событий в своей жизни, собирались накануне в узком кругу с родными и близкими друзьями, чтобы посмотреть телетрансляцию всероссийского выпускного и грандиозного шоу «Алые паруса». Вчерашние школьники уверены, что это самое масштабное мероприятие для вступающих во взрослую жизнь и не теряют надежды увидеть волшебный бриг собственными глазами.

«Все очень понравилось, конечно. Я надеюсь, что когда у меня подрастут братья и сестры, и когда у них будет выпускной, мы обязательно туда съездим», — поделился мечтой выпускник школы 2020 года Евгений Ямалов.

Виолетта Синицына закончила школу два года назад, но пришла поддержать своих друзей, которым не посчастливилось в этом году побывать на празднике лично.

«Это мечта каждого выпускника побывать на этом мероприятии, и у нас появилась такая возможность, хотя бы через экран телевизора, но чуть-чуть прикоснуться к этой мечте и ощутить все эмоции», — говорит девушка.

Бриг «Россия» под алыми парусами вошел в акваторию Финского залива

Грандиозное шоу «Алые паруса — 2020» стало кульминацией Всероссийского выпускного, который объединил вчерашних школьников и студентов по всей стране. Уникальный праздник проводится в Санкт-Петербурге с 27 июня 1968 года. В этом году захватывающее зрелище было поставлено по мотивам произведений Александра Грина, и вобрало в себя всю сказочность и безграничную веру в чудо, присущее автору. В 2020 году праздник впервые в истории проходил в телевизионном и онлайн-форматах. Трансляция велась в эфире Пятого канала и на сайте 5-tv.ru.

Праздник «Алые паруса» был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что написали про российский праздник выпускников «Алые паруса — 2020» зарубежные СМИ.