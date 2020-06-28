«Прикоснуться к мечте»: выпускники не теряют надежды увидеть «Алые паруса»
Вчерашние школьники уверены, что это самое грандиозное мероприятие для вступающих во взрослую жизнь и надеются приехать на петербургский праздник вместе с младшими братьями и сестрами.
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Трансляция грандиозного праздника выпускников «Алые паруса — 2020»
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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru
Челябинские выпускники, которым из-за пандемии коронавируса не выпало как следует отпраздновать одно из самых важных событий в своей жизни, собирались накануне в узком кругу с родными и близкими друзьями, чтобы посмотреть телетрансляцию всероссийского выпускного и грандиозного шоу «Алые паруса». Вчерашние школьники уверены, что это самое масштабное мероприятие для вступающих во взрослую жизнь и не теряют надежды увидеть волшебный бриг собственными глазами.
«Все очень понравилось, конечно. Я надеюсь, что когда у меня подрастут братья и сестры, и когда у них будет выпускной, мы обязательно туда съездим», — поделился мечтой выпускник школы 2020 года Евгений Ямалов.
Виолетта Синицына закончила школу два года назад, но пришла поддержать своих друзей, которым не посчастливилось в этом году побывать на празднике лично.
«Это мечта каждого выпускника побывать на этом мероприятии, и у нас появилась такая возможность, хотя бы через экран телевизора, но чуть-чуть прикоснуться к этой мечте и ощутить все эмоции», — говорит девушка.
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Грандиозное шоу «Алые паруса — 2020» стало кульминацией Всероссийского выпускного, который объединил вчерашних школьников и студентов по всей стране. Уникальный праздник проводится в Санкт-Петербурге с 27 июня 1968 года. В этом году захватывающее зрелище было поставлено по мотивам произведений Александра Грина, и вобрало в себя всю сказочность и безграничную веру в чудо, присущее автору. В 2020 году праздник впервые в истории проходил в телевизионном и онлайн-форматах. Трансляция велась в эфире Пятого канала и на сайте 5-tv.ru.
Праздник «Алые паруса» был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что написали про российский праздник выпускников «Алые паруса — 2020» зарубежные СМИ.
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