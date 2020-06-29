На что будет жить многодетная семья Ефремова, если он окажется в тюрьме?

Актер Михаил Ефремов, ставший виновником смертельного ДТП в Москве, уже третью неделю отбывает домашний арест. Заслуженному артисту РФ грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы за нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, повлекшем смерть человека. Уже сейчас начинают появляться вопросы по поводу того, на какие средства будет жить большая семья Ефремова, если его все-таки отправят в тюрьму на определенный срок.

У актера шестеро детей от разных женщин, причем трое из них несовершеннолетние: пятнадцатилетняя Вера, тринадцатилетняя Надя и самый младший — пятнадцатилетний Борис. Все они родились в браке с нынешней женой Ефремова Софьей Кругликовой. Несмотря на то, что она не бросила работу после замужества, из-за пандемии звукорежиссер и преподаватель Гнесинского музыкального училища вынуждена была уйти на вынужденный перерыв, пишет KP.RU. К тому же, сможет ли мать троих детей, доходы которой явно скромнее, чем у Ефремова, вытянуть семью одна — большой вопрос.

Последние несколько лет Ефремов зарабатывал достаточно, чтобы обеспечивать не только нынешнюю семью, но и детей от предыдущих браков. По разным данным, доходы артиста от спектаклей и съемок доходили до 40-50 миллионов рублей в год. Так, Ефремов купил своим взрослым сыновьям Никите и Николаю жилье, а 19-летней дочери Анне-Марии помогал содержать ее мать — актрису Ксению Качалину, страдающую алкоголизмом.

Расходов у актера было много, а в скором времени он будет обязан выплатить еще и компенсацию родственникам погибшего Сергея Захарова. Несмотря на то, что Ефремов неоднократно предлагал семье умершего деньги, пострадавшая сторона отказалась принимать помощь от артиста. Поэтому решение о компенсации будет принимать суд. По словам адвоката Ефремова Эльмана Пашаева, скорее всего, сумма возмещения будет составлять около миллиона рублей. Юрист также сообщал, что эти деньги артист может собрать «одним звонком по друзьям». Кроме того, Пашаев отверг информацию, что для покрытия предстоящих расходов Ефремов выставил на продажу дом в Юрмале стоимостью 50 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ефремов обратился к публике с «политическим» заявлением через своего адвоката. В частности, он отверг слухи, что в аварии была некая политическая подоплека.