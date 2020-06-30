Куда можно сходить в Петербурге после снятия ограничений?
Поскольку наблюдается снижение темпов распространения COVID-19, постепенно возобновляют работу кафе, парки и другие городские учреждения.
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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru
Российские регионы постепенно отменяют ограничения. В Петербурге в понедельник открыли парки, скверы, разрешили регистрировать браки и проводить водные экскурсии. К открытым ранее парикмахерским добавились и маникюрные салоны. К обычному режиму работы вернулись медицинские центры. Также возобновили работу коворкинг-зоны.
На юге страны первых гостей приняли зоопарки и дельфинарии. Подробнее о возвращении к полноценной жизни в разных уголках России смотрите в видеосюжете Марины Кравцовой.
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