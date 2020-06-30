Плату за содержание аварийных домов хотят отменить в России
Как сообщили в Госдуме, соответствующий законопроект уже подготовлен.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Karl F. Schöfmann, 5-tv.ru
Жильцов аварийных домов могут полностью освободить от уплаты взносов за ремонт и содержание. Расходы будут покрываться за счет федерального и регионального бюджетов. Как рассказали «Известиям» в Госдуме, законопроект об этом уже подготовлен.
Новые правила коснутся россиян, которые живут в ветхих домах, подлежащих расселению. Остальным плату предполагается снизить на 20-50%. По статистике, сейчас в России официально признано аварийным более 18 миллионов квадратных метров жилья. При этом в программу до 2025 года входит только десять миллионов квадратов. Остальные — в очереди. И людям приходится платить за ремонт и содержание аварийки столько же, как и тем, кто проживает в нормальных условиях. Это, говорят в Госдуме, несправедливо.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сведения об аварийных домах будут доступны всем россиянам. Информацию о том, требуется ли зданию ремонт, внесут в Росреестр.
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