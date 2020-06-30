Депутат Верховной рады назвал Зеленского последним президентом Украины
Политик уверен, что после правления «разочаровавшего» лидера страны Незалежная станет парламентской республикой.
Фото: www.globallookpress.com /Volodymyr Zelensky
«Разочарованная» в очередном лидере Украина может стать парламентской республикой, а Владимир Зеленский — ее последним президентом. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За життя» Вадим Рабинович, говорится на сайте партии.
По мнению политика, глава государства занимается популизмом вместо решения насущных вопросов и спасения экономики. Если так пойдет и далее, в стране произойдет конституционная реформа и упразднение института президента, считает Рабинович.
«До Майдана Украина была процветающим государством. У нас была космическая отрасль, а сегодня „Южмаш“ производит кастрюли. У нас было судостроение, а сегодня Николаевский судостроительный завод выпускает скороварки. Сегодня рабочие „Электротяжмаша“ в Харькове бастуют, потому что им не платят зарплату. Единственное предприятие на Украине, специализирующееся на оборудовании для тепловозов, растаскивается и никому ничего не надо! Все представители нынешней власти приходят на месяц-два, поэтому им плевать, что будет после них», — полагает депутат.
Парламентарий напомнил, что год назад на президентских выборах Зеленского поддержали три четверти украинцев. Сейчас, по его словам, большинство из них разочаровано в действиях власти. Тем временем лидер страны, которого избрали 73% граждан, заигрывает с 20% тех, которые за него не голосовали, «потому что не знает, что делать с государством», считает Рабинович.
«У Зеленского была огромная возможность сделать нашу страну процветающей, но пока просвета не видно. Я еще год назад сказал: „Зеленский будет или самым успешным президентом или последним президентом Украины, потому что мы станем парламентской республикой“. И я думаю, что мы близки ко второму варианту!» — резюмировал депутат.
Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский «уменьшил» территорию Украины в День Конституции.
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