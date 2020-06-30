«Маленький принц Леон»: в сети поразились сходству сына Воеводиной с Мухаммадом V

Сходство годовалого сына Оксаны Воеводиной с ее бывшим мужем — экс-королем Малайзии уже не вызывает сомнения у поклонников девушки. Обладательница титула «Мисс Москва — 2015» выложила новую серию снимков маленького Леона, сделанную на пляже в Сочи. В кадре подросший мальчик играет в надувном бассейне, поворачиваясь к камере то в анфас, то в профиль.

«Мой веселый летний малыш», — написала под фото Воеводина.

Многочисленные комментаторы посчитали сына модели довольно милым и назвали копией предполагаемого отца — Мухаммада V.

Instagram @rihanapetra

«Как же сынок похож на отца!»

«Веселый маленький принц Леон»;

«Этому мальчику суждено быть великим», — откликнулись подписчики.

Как известно, с мнением Воеводиной и ее фолловеров до сих пор не согласен сам экс-король Малайзии и его окружение. Мухаммад V заявлял, что Леон похож на любого азиата, и что отцом мальчика мог стать кто-то из его соотечественников. Чтобы доказать родственную связь мальчика с монархом и получить щедрые алименты Оксана через суд пыталась добиться проведения ДНК-теста на отцовство. Суд отказал Воеводиной в проведении экспертизы.

Обладательница титула «Мисс Москва — 2015» и Мухаммад V сыграли пышную свадьбу в 2018 году. Воеводина родила мальчика в 2019-м. Через месяц после этого события супруги подали на развод.

Ранее 5-tv.ru писал, какое будущее Оксана Воеводина прочит своему сыну.