Си Цзиньпин подписал закон о нацбезопасности в Гонконге

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Ожидается, что нацеленные на предотвращение сепаратизма документ будет отрицательно воспринят на территории Гонконга и может вызвать новый всплеск массовых безпорядков.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Ivan Abreu, 5-tv.ru

Тема:
Протесты в Гонконге

В Гонконге ожидается новый всплеск массовых беспорядков. Сегодня парламент Китая принял закон о национальной безопасности в особом районе. Позднее подпись под ним поставил и председатель КНР Си Цзиньпин.

По данным агентства «Синьхуа», в заседании парламента Поднебесной приняли участие 162 законодателя и он был принят единогласно.

Полное содержание документа — пока остается тайной. Но уже известно, что он нацелен на предотвращение сепаратизма и сговора с анти-китайскими силами. За это предусматривается пожизненное лишение свободы.

Сообщается также, что закон предусматривает создание на территории Гонконга специальной силовой структуры, которая будет находиться под контролем властей Китая и возглавит его, предположительно, один из замов министра общественной деятельности страны.

Такими мерами Пекин рассчитывает пресечь действия радикалов, которые устраивали погромы в прошлом году. В результате сильно пострадала экономика региона. Закон о нацбезопасности не раз подвергался критике на Западе. США ввели визовые ограничения для целого ряда чиновников из Китая.

Тема:
Протесты в Гонконге
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