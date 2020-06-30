Си Цзиньпин подписал закон о нацбезопасности в Гонконге

В Гонконге ожидается новый всплеск массовых беспорядков. Сегодня парламент Китая принял закон о национальной безопасности в особом районе. Позднее подпись под ним поставил и председатель КНР Си Цзиньпин.

По данным агентства «Синьхуа», в заседании парламента Поднебесной приняли участие 162 законодателя и он был принят единогласно.

Полное содержание документа — пока остается тайной. Но уже известно, что он нацелен на предотвращение сепаратизма и сговора с анти-китайскими силами. За это предусматривается пожизненное лишение свободы.

Сообщается также, что закон предусматривает создание на территории Гонконга специальной силовой структуры, которая будет находиться под контролем властей Китая и возглавит его, предположительно, один из замов министра общественной деятельности страны.

Такими мерами Пекин рассчитывает пресечь действия радикалов, которые устраивали погромы в прошлом году. В результате сильно пострадала экономика региона. Закон о нацбезопасности не раз подвергался критике на Западе. США ввели визовые ограничения для целого ряда чиновников из Китая.